La discoteca Casino reabre sus puertas en Sevilla: esta es la fecha y su nueva ubicación

El pasado mes de septiembre, la mítica discoteca Casino, ubicada en la Avenida de María Luisa, cerró sus puertas tras un conflicto legal con el Ayuntamiento de Sevilla. El motivo fue el uso sin autorización de este espacio municipal junto al Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición, cuya concesión había expirado en mayo de 2020. Desde entonces, los gestores del local seguían operando sin título habilitante, lo que derivó en un enfrentamiento con el consistorio hispalense.

Esa disputa llegó incluso a los tribunales, ante la falta de acuerdo sobre la fecha de finalización del permiso. Y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón al Ayuntamiento, que ejecutó el desalojo del inmueble. Tras esto, todo apuntaba al cierre definitivo de Casino, pero ahora la discoteca anuncia su regreso.

Fecha y nueva ubicación de la discoteca Casino

Eso sí, la reapertura de Casino no tendrá lugar en su antigua ubicación junto al Casino de la Exposición. Esta vez, la mítica discoteca se instalará en el espacio de la terraza Alfonso, en la Avenida de la Palmera, justo al lado del Parque de María Luisa.

Nueva ubicación de la discoteca Casino Dirección: Paseo de las Delicias, 13 - 41013 Sevilla.

Teléfono y reservas: 635 143 120.

Así, las negociaciones que ambas partes iniciaron meses atrás han concluido con un acuerdo que da lugar a una nueva etapa para uno de los sitios más conocidos de la noche sevillana. Además, este regreso de Casino ya tiene fecha: el próximo viernes 23 de mayo.

Historia publicada en la cuenta de Instagram de Alfonso Instagram / |@alfonsobycasino

Es más, el perfil de Instagram de Alfonso ha cambiado su nombre a '@alfonsobycasino', confirmando la fusión entre ambos espacios. Asimismo, través de redes sociales, se ha lanzado un primer mensaje que adelanta este regreso y anuncia la fecha de reapertura: «something is going to happen« (algo va a pasar). De esta forma, de cara a las noches de primavera y verano, Casino volverá a ser una opción para los sevillanos que quieran disfrutar de la noche y del buen tiempo que acompañará en los próximos meses.