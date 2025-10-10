actividades
Así es el desfile de los Tercios del Día de la Hispanidad de Sevilla: horarios y recorridos
Recorrerán el Centro de Sevilla en una jornada especial para la ciudad y el país
Sevilla
El 'Tercio de Olivares' recorrerá de nuevo las calles de Sevilla para celebrar el desfile de la Hispanidad con más de cincuenta personas ataviadas como en el siglo XVI y XVII. Comenzará a las 18:00 horas teniendo su salida desde el Patio de Banderas ... del Real Alcázar, donde una vez formados partirán hacia la plaza del Triunfo, la Casa de La Moneda para a continuación, encaminarse al Paseo de las Delicias.
Luego, bajará por el puente de San Telmo, Paseo Marqués del Contadero, para llegar a las 19:15 horas ante la nao Victoria, anclada en el río Guadalquivir, donde se leerá un manifiesto sobre la Hispanidad. Este acto central del desfile de las tropas del Tercio formadas ante la nao tendrán como testigos las banderas de España y de la Cruz de San Andrés en los palos de la Victoria.
Una vez concluido el acto, el desfile volverá a encaminarse de nuevo a los Reales Alcázares tomando el Paseo de las Delicias, Núñez de Balboa, plaza del Triunfo y Patio de Banderas, finalizando a las 21.00 horas con la entrada en el recinto palaciego.
Durante el recorrido se harán varias lecturas divulgativas sobre el día de la Hispanidad en lugares tan señeros como el Archivo de Indias, la Casa de la Moneda o el citado manifiesto en la nao Victoria junto al río Guadalquivir y donde partían los barcos hacia América.
Recorrido y horario del Tercio de Olivares el día de la Hispanidad
-
Patio de Banderas 18:00 horas
-
Plaza del Triunfo
-
Casa de la Moneda 18:20 horas
-
Paseo Cristóbal Colón
-
Puente de San Telmo
-
Torre del Oro
-
Nao Victoria 19:15 horas
-
Paseo Cristóbal Colón
-
Núñez de Balboa
-
Plaza del Triunfo 20:50 horas
-
Patio de Banderas 21:00 horas
Cabe recordar que otras fechas donde suele salir el Tercio de Olivares es coincidiendo con la fecha del nacimiento de Velázquez, momento en el que transita por la antigua morería y los alrededores de San Pedro, así como en la víspera de la festividad de la Inmaculada Concepción, donde hace un itinerario más amplio por el Centro de Sevilla.
