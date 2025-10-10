Suscríbete a
Así es el desfile de los Tercios del Día de la Hispanidad de Sevilla: horarios y recorridos

Recorrerán el Centro de Sevilla en una jornada especial para la ciudad y el país

El Tercio de Olivares hace un viaje histórico a Irlanda para celebrar los 500 años del Tratado de Dingle

El Tercio de Olivares en la Casa de Pilatos
El Tercio de Olivares en la Casa de Pilatos raúl doblado

S. I.

Sevilla

El 'Tercio de Olivares' recorrerá de nuevo las calles de Sevilla para celebrar el desfile de la Hispanidad con más de cincuenta personas ataviadas como en el siglo XVI y XVII. Comenzará a las 18:00 horas teniendo su salida desde el Patio de Banderas ... del Real Alcázar, donde una vez formados partirán hacia la plaza del Triunfo, la Casa de La Moneda para a continuación, encaminarse al Paseo de las Delicias.

