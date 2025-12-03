Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Disciplina sanciona a Isaac con dos partidos y acuerda el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán en tres encuentros

Descubre cómo fue la llegada del cacao a Sevilla en la ruta 'Historias del Chocolate': fecha y horarios

Un recorrido por el centro de la capital andaluza durante 90 minutos

Las exposiciones que no te puedes perder en este mes de diciembre en Sevilla

Estos son los barrios de Sevilla que tendrán parques navideños con atracciones, mercadillos y sorpresas

Los participantes podrán disfrutar de una ruta por el centro de la ciudad cargada de historia y patrimonio
Los participantes podrán disfrutar de una ruta por el centro de la ciudad cargada de historia y patrimonio adobe stock

Gonzalo Molina

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Descubrimiento de América no solo marcó el final de la Edad Media al ser un antes y un después en la historia europea, sino que fue uno de los momentos clave para la historia de la humanidad que da respuesta a muchos, ... y a priori insignificantes, cosas del día a día de una persona europea. Desde ese momento a Europa llegaron productos muy útiles como la patata, que su fácil cosecha ayudó a mejorar la nutrición de zonas difícilmente agrarias, el tomate, que es uno de los alimentos clave de la gastronomía española, o el cacao.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app