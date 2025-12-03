Descubre cómo fue la llegada del cacao a Sevilla en la ruta 'Historias del Chocolate': fecha y horarios

El Descubrimiento de América no solo marcó el final de la Edad Media al ser un antes y un después en la historia europea, sino que fue uno de los momentos clave para la historia de la humanidad que da respuesta a muchos, ... y a priori insignificantes, cosas del día a día de una persona europea. Desde ese momento a Europa llegaron productos muy útiles como la patata, que su fácil cosecha ayudó a mejorar la nutrición de zonas difícilmente agrarias, el tomate, que es uno de los alimentos clave de la gastronomía española, o el cacao.

Este último alimento era usado por los aztecas para hacer una especie de batidos altamente nutritivos, que a veces se elaboraba añadiéndole chile. Con su descubrimiento por los conquistadores, este inusual vegetal proveniente de los árboles tropicales, se abrió la puerta a crear el chocolate que hoy en día apasiona a gran parte de la población debido a su multitud de formas de hacer o presentar.

El cacao en Sevilla

Para conocer el camino que ha recorrido el chocolate y el protagonismo de ciudades como es el caso de Sevilla, se realiza una ruta por el centro de la capital andaluza llamada 'Historias del Chocolate'. De la mano de Sevilla a la Carta, esta ruta se visualizará cómo personajes, como Bartolomé de las Casas, fueron clave en este proceso y los pasos que se seguían para hacer de este consumible uno de los más conocidos a lo largo y ancho del mundo.

Historias del Chocolate Recorrido: San Pablo, Magdalena, Laraña, Puente y Pellón, Plaza del Pan y la plaza de San Francisco

Duración: 90 minutos

Fecha: 6 de diciembre

Hora: 12:00 horas

Precio: 9 euros

