Comienza Halloween en Isla Mágica y amplían los días de apertura: estos son los nuevos horarios y espectáculos

A partir del 3 de octubre en Isla Mágica, se podrá disfrutar de Halloween en familia con diversas atracciones como 'La Cueva Encantada', donde habrá un pasaje con criaturas mágicas y divertidas sin sustos; el 'Capitán Pico y América', con unas mascotas que te esperan con su look más tenebroso para la foto perfecta, o 'Hechizos' con canciones, bailes y conjuros en un espectáculo lleno de magia.

Otras atracciones son 'No sin mi escoba', donde una bruja traviesa puede darte un escobazo sorpresa en cualquier rincón de 'La Fuente de la Juventud'. Todo ello con una decoración especial, una iluminación especial al caer la tarde y todas las atracciones de siempre.

Además, habrá nueve espectáculos y animaciones; siete de ellos nuevos, incluido el espectáculo fin de día en El Lago. Una nueva scare zone donde los visitantes podrán cruzarse con personajes siniestros.

La fiesta de Halloween en Isla Mágica se prolongará hasta el 9 de noviembre, ofreciendo más días que en años anteriores para sumergirse en esta experiencia para mayores y pequeños. De cara a esa fecha, el parque temático adoptará nuevos horarios. Por ejemplo, los sábados, domingos y el lunes 13 de octubre, abrirá de 11.00 a 22.00 horas; siendo la entrada de tarde a las 16.00 horas. Los viernes 3, 10, 17 y 24 de octubre, el horario será de 16.00 a 23.00 horas (solo entrada de tarde) y el 31 de octubre, de 16.00 a 00.00 horas (solo entrada de tarde).

Por otro lado, hay que recordar que los socios de La Banda y sus familiares tienen una oportunidad única porque habrá un 40% de descuento sobre el precio de taquilla en la compra de entradas de día completo. Esta promoción es válida para el socio y hasta tres acompañantes.

Los requisitos son que sólo se aplica en taquilla física y no es válida online, es necesaria la presentación del carnet de La Banda con fotografía, no se puede aplicar a visitas de grupo y el descuento se aplica por socio y por día.

