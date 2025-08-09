El club con piscina a 15 minutos de Sevilla que tiene pases de día por solo 10 euros: ofrecen toallas, camas balinesas y zonas de sombra

Quien ha pasado un verano en Sevilla sabe que, cuando aprieta el calor, no hay plan que se agradezca más que una piscina. Pero no todas ofrecen algo más allá de un chapuzón. Sin embargo, en Gines, a solo 15 minutos del centro, existe un lugar que por solo 10 euros puedes darte un baño en la piscina y mucho más: Green Sevilla Pool & Music.

Sí, has leído bien, por solo 10 euros tienes acceso de lunes a domingo, de 15:00 a 21:00, a una piscina cuidada, con agua tratada por ósmosis (más suave para la piel y sin ese olor intenso a cloro), zonas de sombra, tumbonas, buena música de fondo y, lo mejor, sin tener que preocuparte por traer toalla, porque te la dan al entrar.

Y es que Green Sevilla no es un resort de lujo ni una piscina pública de toda la vida. Es algo intermedio, pero con lo mejor de ambas opciones: un espacio agradable, bien montado, donde puedes pasar la tarde en bañador sin sentirte fuera de lugar. Está pensado para quienes buscan un rato de relax, algo de ambiente y, sobre todo, comodidad.

El recinto cuenta con vestuarios equipados, duchas y accesos adaptados. Además, si vas entre semana con niños, hay una buena noticia, ya que los menores entran gratis de lunes a miércoles. Así que es un plan perfecto tanto si quieres ir en familia como si prefieres desconectar tú solo o con amigos.

Camas balinesas, cócteles y zonas VIP

Si te apetece algo un poco más especial, puedes reservar una de sus camas balinesas o zonas VIP, ideales para grupos o para quienes buscan más espacio y privacidad. También hay servicio de coctelería, shishas y una carta sencilla pero bien pensada para picar algo sin complicaciones.

Y si te gusta que los planes evolucionen, estás de suerte, porque cuando cae la tarde el ambiente se transforma. A partir de las 21:00, la entrada es gratuita y el espacio se convierte en un lugar de fiesta donde puedes tomar copas junto a la piscina, escuchar música en directo o simplemente disfrutar del fresquito nocturno.

Otro punto fuerte de Green Sevilla es que ofrece la posibilidad de celebrar distintos tipos de eventos: cumpleaños, despedidas, reuniones de grupo o incluso eventos de empresa. Puedes reservar zonas exclusivas con antelación y personalizar tu experiencia. También tienen futbolines, dardos, billar… y ese tipo de detalles que siempre animan un poco más el ambiente.

¿Cómo se reserva?

Reservar es sencillo. Puedes hacerlo online o por WhatsApp (617 76 32 06), y te atienden de lunes a viernes por la mañana. También actualizan su Instagram con frecuencia, donde publican fiestas temáticas, sesiones de DJs y otros eventos especiales que van organizando durante el verano. Si quieres ir sobre seguro, merece la pena echar un vistazo antes de planificar la visita.

Por todo esto, Green Sevilla Pool & Music se ha convertido en uno de esos planes que salvan el verano en Sevilla. Por solo 10 euros, tienes lo necesario para desconectar un rato, darte un baño y pasar una tarde diferente sin complicarte la vida. Llegas, te dan la toalla, eliges dónde quieres tumbarte y decides si te apetece un cóctel, un chapuzón o simplemente no hacer nada.

