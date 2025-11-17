El Circus Maximus volverá a recrearse en este pueblo de Sevilla a solo 15 minutos

La Antigua Roma se traslada en diciembre a una localidad sevillana para resurgir de sus cenizas. Se trata de un espectáculo único que viene a revivir esas intensas peleas de gladiadores que tanto gustaban tanto a emperadores como al pueblo romano y que han sido ... protagonistas en muchas escenas fílmicas.

De este modo, el municipio de Gines acogerá uno de los eventos más singulares de la provincia donde estos míticos guerreros se adentrarán en el XVIII Mercado Medieval y Navideño con un llamativo espectáculo titulado 'Circus Maximus'.

Con perfecta ambientación, decorados y la participación de destacados especialistas, el evento se basa en aquellos combatientes cuyas existencias se fundamentaba en la gloria de la victoria o la muerte en la arena del circo. Serán combates a muerte, carreras de carros, danza y muchas más sorpresas. Sin duda, esta sería una oportunidad única para disfrutar en vivo del gran entretenimiento del Imperio Romano y recuperar ese trozo de la Historia.

En total serán siete funciones que se desarollarán entre el viernes 12 de diciembre y el domingo 14 y con diferentes horarios: a las 13.30 17 y 20.30 horas.

'Circus Maximus' en Gines Días y horarios: viernes a las 17.30 horas y 20.30 h. Sábado 13 de diciembre a las 13.30, 17 y 20.30 horas; domingo a 13.30 y 17h.

Precio: entradas: 6 euros anticipada y 7.50 en taquilla

Compra de tickets:

Las entradas ya están a la venta a un precio de 6 euros en venta anticipada y 7,50 euros en taquilla en las siguientes páginas webs: Eventbrite, Universe y Entradas.com.

Para más información, puede consultarse la web oficial del Mercado Medieval y Navideño, en la dirección www.ginesmedieval.es.