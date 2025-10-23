Este centro comercial de Sevilla tendrá un mercadillo de cajas misteriosas

El centro comercial Los Arcos acogerá por primera vez en Sevilla la tienda pop-up de King Colis, un concepto que está triunfando en toda Europa y que promete ofrecer una de las experiencias más curiosas y virales del año. Del 27 de octubre al ... 1 de noviembre, los visitantes podrán adquirir paquetes misteriosos procedentes de envíos extraviados del comercio online y descubrir su contenido solo al abrirlos.

King Colis, de origen francés, ha conquistado ya a más de 55.000 personas en ciudades como Madrid, Bilbao, Zaragoza, Barcelona o Murcia, y ahora desembarca en la capital andaluza para repetir el éxito. La dinámica es sencilla: los asistentes pueden comprar cajas sin saber lo que contienen, y entre los posibles premios se esconden desde productos tecnológicos, prendas de moda y gadgets, hasta relojes de lujo o incluso lingotes de oro.

Más allá de la emoción y la sorpresa, esta propuesta tiene también un componente sostenible. King Colis recupera los paquetes que nunca llegaron a sus destinatarios, dándoles una segunda vida y contribuyendo así a reducir los residuos generados por el comercio electrónico.

La experiencia se instalará en la planta baja del centro comercial Los Arcos y podrá visitarse de lunes a sábado, con horario especial de apertura: el lunes de 15:00 a 21:00 horas y de martes a sábado de 11:00 a 21:00 horas. La entrada es libre, aunque los organizadores recomiendan adquirir un Fast Pass a través de la web oficial www.king-colis.com/espara evitar colas y disfrutar de la actividad sin esperas.

Mercadillo de cajas King Colis en Sevilla Dónde: Centro comercial Los Arcos

Dirección: Av. de Andalucía, S/N

Cuándo: Del lunes 27 al sábado 31 de octubre.

Horario: Lunes de 15:00 a 21:00 horas y de martes a sábado de 11:00 a 21:00 horas.

Con esta iniciativa, Los Arcos se suma a la tendencia internacional de las «mystery boxes», una mezcla entre entretenimiento, consumo responsable y azar que convierte cada compra en una experiencia única y sorprendente.