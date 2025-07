Casting de Gran Hermano en Sevilla: horario y qué hacer para presentarse

El formato que revolucionó la televisión allá por el año 2000, vuelve con una nueva edición, concretamente su vigésima, a la que se puede presentar quien lo desee.

Las inscripciones están abiertas y para presentarte solo necesitas un teléfono móvil o una cámara, en el que te grabes presentándote y diciendo quién eres. Si pasas este primer filtro, la productora se pondrá en contacto contigo para que asistas a su casting presencial, que se ha programado en diferentes ciudades: Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia y Bilbao.

De hecho, esta primera fase ya ha comenzado, pero desde el programa no han comunicado el cierre del casting online, así que todavía puedes participar. Aunque, probablemente, tu vídeo no sea seleccionado para la prueba de Sevilla, pero sí podrá serlo para la de Madrid, Valencia y Bilbao.

¿Cómo presentarse al Casting de 'GH 20'?

Lo primero que hay que hacer es registrarse aquí, donde encontrarás un formulario con varios apartados: perfil, preguntas y vídeo. En este último apartado podrás enlazar el vídeo, previamente subido a plataformas de streaming como YouTube o Vimeo.

Aspirantes casting Barcelona @ZeppelinTV

Una vez finalizado, si eres seleccionado, la productora se pondrá en contacto contigo a través de correo electrónico para citarte a un casting presencial en alguna de las ciudades. Este casting es de mayor duración, ya que los productores entablarán una conversación más amplia para conocer a los futuros inquilinos de la casa.

El casting presencial, por lo tanto, no está abierto a todo el mundo solo podrán realizarlo quienes hayan recibido la citación. Así que, si no has recibido el correo, desde la producción del programa piden que no te acerques de forma «espontánea».

¿Dónde es el Casting de 'GH 20' en Sevilla?

Durante la jornada del 3 de julio, el hotel NH Colletion (Avenida Diego Martínez Barrio, 8) tendrá abiertas sus puertas para recibir a los aspirantes que han sido preseleccionados.

Si tú eres uno de ellos, es decir, has recibido el correo no puedes olvidar: el DNI, el QR de acceso (enviado por la productora si has sido seleccionado) y algo de comida y bebida.

Aquí os dejamos información útil sobre el #CastinGH 💙 #GranHermano



ℹ️ Tenéis más info en el siguiente link: https://t.co/cMsve9D4Tp pic.twitter.com/KYBSM497mZ — Gran Hermano (@ghoficial) June 26, 2025

Por último la organización ha recordado que no hace falta llevar nada preparado de cara a realizar la prueba, simplemente tienes que ser tú, «Queremos saber cómo eres, la naturalidad es la clave». Además, ha pedido a los aspirantes que ese día lo reserven al casting porque no saben cuánto tiempo se podrá extender la prueba.

