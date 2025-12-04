Suscríbete a
ABC Premium

El Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor, uno de los más espectaculares de Andalucía, se inaugura este fin de semana: fechas, horarios y entradas

Por tan solo tres euros, los visitantes podrán disfrutar de 300 figurantes divididos en diferentes pasajes bíblicos durante los dos primeros fin de semanas de diciembre

El Tercio de Olivares vuelve a desfilar en Sevilla por el día de la Inmaculada: horarios y recorrido

El campamento romano se encuentra en el patio de la iglesia de San Pedro
El campamento romano se encuentra en el patio de la iglesia de San Pedro ABC Sevilla

Pablo Torres

Sevilla

En Navidad las calles de las ciudades se llenan de ambiente navideños gracias a las luces y los diferentes decorados. Por otro lado, en las casas cada persona monta el árbol de navidad al lado de la chimenea y el portal de Belén ... en las entradas de las casas. Asimismo, en ocasiones algunas personas deciden hacer un belén a lo grande, con todo tipo de detalles. Cientos de figuritas milimétricamente colocadas para recrear el nacimiento del niño Jesús a lo grande.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app