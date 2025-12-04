El Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor, uno de los más espectaculares de Andalucía, se inaugura este fin de semana: fechas, horarios y entradas

En Navidad las calles de las ciudades se llenan de ambiente navideños gracias a las luces y los diferentes decorados. Por otro lado, en las casas cada persona monta el árbol de navidad al lado de la chimenea y el portal de Belén ... en las entradas de las casas. Asimismo, en ocasiones algunas personas deciden hacer un belén a lo grande, con todo tipo de detalles. Cientos de figuritas milimétricamente colocadas para recrear el nacimiento del niño Jesús a lo grande.

Sin embargo, hay personas que lo llevan a escala humana y lo representan con pelos y señales. Este es el caso de Sanlúcar la Mayor, municipio sevillano que se vuelca para proclamar el Nacimiento de Jesús de manera viviente.

En torno, al templo de San Pedro y cerca de las murallas almohades, los propios ciudadanos del pueblo recrean diferentes pasajes de cómo era la vida cuando Jesús nació en el Belén. De manera comprometida, unos 300 sanluqueños se implican durante varios días para hacer una experiencia inolvidable a los visitantes.

Desde el filo la cornisa del Aljarafe y cerca de la vega del río Guadiamar, escenas como la vida en la corte de Herodes, el tribunal del Sanedrín, el campamento romano o las cárceles como el mercado, el pueblo, los huertos, la escena de la aparición del ángel o el propio establo cobran un encanto mayor.

Horarios

De esta forma, este atractivo belén comenzará el sábado 6 de diciembre con un pasacalles a las 16:30 horas, y la inauguración será una hora más tarde y estará abierto hasta las 20:30 horas. Además del día inaugural, el domingo 7 y el lunes 8 estará abierto de 16:30 a 20:30 y continuará funcionando los días 12, 13 y 14 de diciembre en el mismo horario antes de que cierre hasta el año que viene.

Se avisa que el recinto está abierto desde las 16:30 horas a las 20:30 horas; si llegada la hora del cierre aún quedará público para acceder, se prolongaría dicho horario para que todo aquel visitante pueda disfrutar del evento. A su vez, estas entradas sólo podrán ser utilizadas una sola visita y en un determinado día, según su compra.

Al no haber pases horarios, las entradas se podrán utilizar a cualquier hora siempre y cuando se acuda el día al que corresponde. El acceso se realizará por orden de llegada, y los carros de bebé y las sillas de ruedas podrán entrar al recinto sin ningún problema.

Precios y entradas

Las entradas tienen un precio de 3 euros y pueden comprarse tanto de manera online como de manera presencial en los siguientes locales.

Locales donde adquirir las entradas del belén viviente Supermercados Ecorobe

CopyFax

Cafe Bar Lola

Mesón Tony

Oficina de Turismo

Pasaje Limones

Pinturas Cantos

Bar Cafeteria Ruper

Bar Empique

Sin duda, esta experiencia en Sanlúcar la Mayor se vuelve una cita obligatoria en época navideña para poder vivir en propias carnes como fue el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén