El Belén viviente más realista de Sevilla ya tiene fecha: estos son los días y precios de las entradas

Comienzan a anunciarse los diferentes belenes vivientes repartidos por la provincia de Sevilla y uno de los más espectaculares es el que se produce desde hace 10 años en Sanlúcar la Mayor, municipio que se vuelca para proclamar el Nacimiento de Jesús en un entorno ... inigualable como son los alrededores del templo de San Pedro, iglesia gótico mudéjar que se ha restaurado hace unos meses.

Hay más de 300 figurantes que participan en las diferentes escenas que se han enriquecido con más momentos en los que se representará cómo era la vida de Palestina en el siglo I de nuestra era y en concreto, la Belén que vió nacer a Jesús.

Además de estar en torno al templo de San Pedro, el Belén está ubicado las murallas almohades. Escenas como la vida en la corte de Herodes, el tribunal del Sanedrín, el campamento romano o las cárceles como el mercado, el pueblo, los huertos, la escena de la aparición del ángel o el propio establo se encuentran junto al recinto amurallado.

Este lugar está en el filo de la cornisa del Aljarafe, al pie de la garganta más profunda de la cárcava de Sanlúcar la Mayor, desde donde se divisa la vega del río Guadiamar. Por eso, es tan atractivo este belén que comenzará el sábado 6 de diciembre con un pasacalles a las 16:30 horas, la inauguración será una hora más tarde y estará abierto hasta las 20:30 horas.

Luego, el domingo 7 y el lunes 8 estará abierto de 16:30 a 20:30 y continuará funcionando los días 12, 13 y 14 de diciembre en el mismo horario antes de que cierre hasta el año que viene. Las entradas hay que adquirirlas por internet y se avisa que el recinto está abierto desde las 16:30 horas a las 20:30 horas; si llegada la hora del cierre aún quedara público para acceder, se prolongaría dicho horario para que todo aquel visitante pueda disfrutar del evento. Las entradas son válidas para una sola visita en el día especificado en la misma.

Días de apertura y horarios del Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor Días: 6 de diciembre a partir de las 16:30 horas, habrá un pasacalles. A las 17:30 horas, se abrirá el recinto y estará abierto hasta las 20:30 horas

7 y 8 de diciembre: de 16:30 a 20:30 horas

12, 13 y 14 de diciembre: de 16:30 a 20:30 horas

Donativo: 3 euros

No va por pases horarios por lo que se debe acudir con la entrada en cualquier momento del tramo horario ya especificado y a la entrada del recinto ubicado en el barrio de San Pedro. Por último, el acceso se realiza por estricto orden de llegada y es accesible para sillas de ruedas y carros de bebé.