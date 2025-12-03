Suscríbete a
ABC Premium

Este barrio de Sevilla celebra la Constitución con actuaciones de cantantes famosos y churros gratis

El Distrito Norte vivirá una jornada festiva desde las 10.30 horas de la mañana hasta las 22.00 horas

El parque navideño más grande de Sevilla está en este barrio y tiene entrada gratuita

Este es el pueblo de Sevilla que tendrá una gran 'nevada' este jueves

Juanlu Montoya y El Duende Callejero actuarán gratis en Pino Montano
Juanlu Montoya y El Duende Callejero actuarán gratis en Pino Montano Cartuja CEnter Cite
Irene Cuenca

Irene Cuenca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tradicionalmente, el puente de la Constitución está marcado en el calendario como el inicio de la Navidad, ya que son muchas las familias que en estos días festivos ponen sus belenes o decoran sus árboles.

Por eso, el Distrito Norte ha organizado ... una jornada de convivencia este próximo sábado 6 de diciembre en la barriada de Pino Montano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app