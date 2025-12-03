Este barrio de Sevilla celebra la Constitución con actuaciones de cantantes famosos y churros gratis

Tradicionalmente, el puente de la Constitución está marcado en el calendario como el inicio de la Navidad, ya que son muchas las familias que en estos días festivos ponen sus belenes o decoran sus árboles.
Por eso, el Distrito Norte ha organizado ... una jornada de convivencia este próximo sábado 6 de diciembre en la barriada de Pino Montano.
Más concretamente en el Parque de Despeñaperros, donde las actividades se sucederán durante gran parte de la mañana y hasta bien entrada la noche.
Conciertos gratis de Juanlu Montoya y El Duente Callejero
El día de la Constitución empezará con una chocolatada popular y churros gratis a partir de las 10.30, que marcará el inicio de este día festivo.
A lo largo de la mañana, los más pequeños podrán disfrutar de propuestas pensadas para ellos, como castillos hinchables y pases de zancudos, entre otras sorpresas.
Planes navideños en Sevilla
Día de la Constitución en Pino Montano
Cuándo: sábado 6 de diciembre
Dónde: Parque de Despeñaperros (Pino Montano)
Horario: desde las 10.30 hasta las 22 horas
Precio: entrada gratuita.
Por la tarde será el momento de la música y artistas muy conocidos se subirán al escenario del Parque de Despeñaperros. Estos serán Juanlu Montoya y El Duende Callejero, que pondrán sus melodías flamencas para finalizar este día tan especial en el barrio de Pino Montano.
