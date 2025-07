El argentino Tomás Mazza se encomendó al Cristo de la Salud de San Bernardo antes de su combate en 'La Velada del Año V' en Sevilla

'La Velada del Año 5' de Ibai Llanos en el estadio de la Cartuja en Sevilla ofreció un espectáculo al más alto nivel, con actuaciones musicales, combates entre streamers, mucha emoción en las gradas y un ambiente descomunal que tumbó todos los récords de la plataforma Twitch, así como el de asistentes al recinto hispalense con más de 80.000 personas.

Cada combate estremecía a los espectadores que veían cómo los luchadores amateur lo daban todo para hacerse con el cinturón, con mayor o menor fortuna. Pero la procesión se llevaba por dentro. Las historias de los streamers para llegar en forma a la 'Velada' de Ibai sobrecogía casi más que los golpes recibidos. Con una preparación en torno a cinco meses algunos de ellos han vivido momentos de sufrimiento hasta llegar al peso establecido.

No solo se comentaba el gran cambio físico de Gaspi o la pérdida de peso de Abby para luchar contra Roro, otro como el argentino Tomás Mazza colgaba en su Instagram cómo antes del combate se encomendaba a una conocida hermandad de Sevilla del Miércoles Santo: la de San Bernardo. El influencer se enfrentaba a Viruzz en uno de los combates más esperados de la noche, llevando consigo dicha imagen sevillana. Desconocemos cómo llegó a sus manos, pero el Señor de San Bernardo probablemente le diera el impulso para sobrellevar el enfrentamiento que finalmente se determinó por puntos por decisión unánime de los jueces.

Aunque no se llevó la victoria agradeció a todos los que estuvieron todos estos meses a su lado y que vivieron con él el momento. «Ayer viví algo hermoso. Todos mis amigos, familiares viajaron para verme pelear en el evento más grande del mundo del internet. Pelie enfrenté a 80.000 personas en el estadio y 10M en la transmisión en vivo en twitch. Miraba el evento desde el sillón de mi casa y hoy lo viví como boxeador. Gracias @ibaillanos por la oportunidad», señalaba Mazza.

El youtuber especializado en salud y fitness no solo agradeció a su equipo y a su familia, sino también a Dios: «Gracias a ustedes por nunca haberse bajado de mi barco. Y sobre todo gracias a Dios por haberme permitido llegar hasta acá, que sin él nada de esto hubiese sido posible. Y más alla del resultado, el cinturón es algo simbólico, yo me siento ganador, estoy contento, feliz, orgulloso de lo que di arriba del ring».

«No hay una persona que me cruce que no me haya dicho felicitaciones y que gané. No tendré el cinto pero sí el corazón de ustedes. Todo es posible, esfuércense, luchen, tengan disciplina… todo se puede en la vida, solamente hace faltan huevos y ganas!», exclamaba en su perfil de Instagram.