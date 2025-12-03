Suscríbete a
Alcalá del Río volverá a hacerse Belén en el puente de diciembre

La decimonovena edición llevará a escena, mediante una representación itinerante por el casco histórico de la localidad, un total de 93 funciones, programadas a lo largo de los días 6, 7 y 8

'Sucedió en Belén', el exitoso Belén viviente que lleva diecinueve años celebrando la Hermandad de la Soledad y que – además de ser el más veterano de la provincia – es el evento más multitudinario de la localidad y el que miles de personas eligen cada ... año para inaugurar la Navidad. Es una representación itinerante cuyo escenario es el casco histórico de Alcalá del Río, hecho este que lo hace único en este tipo de representaciones. Desde la plaza de Mariana Pineda hasta la del Calvario, hay un itinerario de más de un kilómetro (totalmente accesible y fácil de transitar) que lleva al espectador a vivir desde la anunciación del ángel Gabriel a María hasta la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús.

