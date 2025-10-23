Suscríbete a
La Alameda de Sevilla tendrá una mega fiesta gratuita de la música este sábado

La final de «Sevilla música joven 2025» llegará a partir de las 16.00 horas con música clásica, pop rock y música urbana, además de otras muchas actividades

Vera Fauna en uno de sus conciertos
S. I.

Sevilla

La Alameda de Hércules se prepara este sábado 25 para vivir una fiesta llena de buena música y ambiente con la gran final del concurso «Sevilla música joven 2025», un evento gratuito y abierto a todos los públicos que comenzará desde ... las 16:00 horas.

