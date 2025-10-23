La Alameda de Sevilla tendrá una mega fiesta gratuita de la música este sábado

La Alameda de Hércules se prepara este sábado 25 para vivir una fiesta llena de buena música y ambiente con la gran final del concurso «Sevilla música joven 2025», un evento gratuito y abierto a todos los públicos que comenzará desde ... las 16:00 horas.

El Ayuntamiento de Sevilla, muestra de su apuesta por visibilizar e impulsar el talento joven, acogerá a los músicos más prometedores de la capital hispalense en torno a tres disciplinas: música clásica, pop rock y música urbana.

En música clásica competirán el solista Nacho Ojeada contra Esencia de Cuarteto de Saxofones. En Pop Rock los tres finalistas serán Carlos Aléndiz, Vajilla Cartujana y Marina Macheño. Mientras, en música urbana se medirán Manu Márquez frente a Sónico.

Además de los conciertos, «Sevilla música joven 2025» contará con múltiples actividades como el reto del ritmo, pinta la música, tatuajes musicales, photocall musical, taller dj con móvil, camisetas del ritmo, sigue la canción y coreografías callejeras, para amenizar aún más la jornada a todos los públicos.

Finalmente, Vera Fauna, una de las bandas sevillanas más destacadas del panorama nacional, se subirá al escenario a partir de las 21:30 horas. Su música pondrá el broche final a una tarde dedicada al talento joven y a la cultura local.

¿Quiénes son Vera Fauna?

Formada en 2015 por Kike Suárez, Javi Blanco, Juanlu Romero, Jaime Sobrino y Alejandro Fernández, son conocidos por fusionar folclore, neopsicodelia y sonidos modernos en sus canciones. La banda, que celebra casi diez años, ultima su próximo trabajo, «Dime dónde estamos» (2025), que combina influencias de rap, R&B y rock clásico, con colaboraciones de Ángeles Toledano y Noni Meyers.