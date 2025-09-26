Agua Mágica cierra sus puertas: este es el último día para darte un chapuzón

Agua Mágica anuncia el final de la temporada este domingo 28 de septiembre y todos aquellos que quieran disfrutar de los últimos baños en sus piscinas y toboganes deberán ir entre las 11:30 y las 20:00 durante la jornada dominical mientras que el sábado 27 tendrá los mismos horarios. Por su parte, Isla Mágica abrirá media hora antes y cerrará a las 22:00 con los tradicionales fuegos artificiales.

De cara a octubre, Isla Mágica volverá a modificar su calendario pero centrándose en la fiesta de Halloween, la cual es también ya una tradición y será cuando se produzca el cierre definitivo de la temporada 2025. Los monstruos, vampiros y hombres lobo desembarcarán a partir del 3 de octubre y estarán hasta el 9 de noviembre, ofreciendo más días que en años anteriores para sumergirse en esta experiencia única.

De cara a esa fecha, el parque temático adoptará nuevos horarios pero ya sin Agua Mágica, la cual cerrará hasta la temporada 2026. Durante octubre y principios de noviembre, los sábados, domingos y el lunes 13 de octubre, el parque estará abierto de 11.00 a 22.00 horas; la entrada de tarde empieza a las 16.00 horas.

Los viernes 3, 10, 17 y 24 de octubre: de 16.00 a 23.00 horas (solo entrada de tarde). El 31 abrirá de 16.00 a 00.00 horas (solo entrada de tarde). Durante estas semanas, Isla Mágica se transformará por completo, convirtiéndose en una isla tenebrosa donde cada rincón está lleno de sorpresas porque habrá cinco pasajes del terror (uno infantil); dos de ellos nuevos; nueve espectáculos y animaciones; siete de ellos nuevos, incluido el espectáculo fin de día en El Lago; una nueva 'scare zone' donde los visitantes podrán cruzarse con personajes siniestros.

Horarios del último fin de semana de apertura de Agua Mágica Sábado 27 y domingo 28 de septiembre: de 11:30 a 20:00 horas

La entrada de tarde comienza a las 16:00 horas

Isla Mágica abrirá de 11:00 a 22:00 horas ambos días

En cuanto a Agua Mágica, habrá que esperar a la primavera de 2026 para reencontrarse con sus atracciones, las cuales serán cuidadas o renovadas durante estos meses por parte del parque temático.

Más temas:

Agua

Halloween