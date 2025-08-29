Adiós a los baños en las piscinas públicas de Sevilla: este es el día de cierre

Imagen de la piscina pública de Rochelambert, en Sevilla

Un verano más, las piscinas públicas de Sevilla han sido el refugio perfecto para aquellos que buscaban escapar de las altas temperaturas. Por un precio de 5 euros la entrada general (3 euros la reducida), los sevillanos han podido disfrutar de las cuatro instalaciones municipales que, además, ofrecían abonos para quienes tenían pensado frecuentar bastante estas piscinas durante la temporada estival.

Piscinas públicas de Sevilla Piscina de Rochelambert: Avenida Doña Francisquita, 5 - 41006 Sevilla | Aforo máximo de 192 personas.

Piscina de Alcosa: Avenida Séneca, 1 - 41019 Sevilla | Aforo máximo de 309 personas.

Piscina de Torreblanca: Calle Príncipe de Asturias, s/n - 41016 Sevilla | Aforo máximo de 206 personas.

Piscina de Tiro de Línea: Calle Lora del Río, s/n - 41013 Sevilla | Aforo máximo de 363 personas.

La campaña de piscinas públicas de verano en Sevilla comenzó oficialmente el pasado 21 de junio, coincidiendo con el inicio del período estival, y se ha extendido durante casi todas las vacaciones escolares.

Este es el día de cierre de las piscinas públicas de Sevilla

Sin embargo, se acerca el momento de despedirse de la temporada de baño en las piscinas municipales de Sevilla. En este sentido, las instalaciones de Rochelambert, Torreblanca y Alcosa apurarán hasta el domingo 7 de septiembre para recibir a los bañistas por última vez este verano, con su cierre previsto a las 20.00 horas. La única excepción será la piscina del Tiro de Línea, que dará por concluida la campaña algo antes debido a su cierre habitual durante los fines de semana por trabajos de mantenimiento; en este caso, la clausura llegará el viernes 5 de septiembre, a las 19.00 horas.

Imagen de la piscina pública de Torreblanca, en Sevilla ABC

Todas estas instalaciones dependen del Instituto Municipal de Deportes (IMD), organismo que reabrió estos recintos el pasado mes de junio y que ha mantenido su actividad de forma continuada durante julio, agosto y los primeros días de septiembre.

