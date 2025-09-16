El Acuario de Sevilla abrirá durante la Noche en Blanco con entradas limitadas

Una nueva edición de la Noche en Blanco está preparando sus últimos detalles, y poco a poco se van conociendo las actividades, que formarán parte de la duodécima edición de esta propuesta nocturna tan esperada en la ciudad hispalense.

La cita será el próximo viernes 3 de octubre y contará con alternativas de ocio para todos los públicos desde primera hora de la tarde hasta medianoche. El Acuario de Sevilla ya ha comunicado su propuesta para esta jornada.

El espacio pondrá a la venta entradas limitadas a 12 euros para acceder el viernes al acuario desde las 18 horas hasta las 22:30 horas. Serán un total de 1.500 entradas disponibles repartidas en tres horarios, cada una con 500 plazas.

1.500 entradas a 12 euros

Las tres franjas horarias son de 18 a 19 horas, de 19 a 20 horas y de 20 a 21 horas. El visitante puede acceder al recinto a lo largo de la franja horaria, por lo que no debe entrar obligatoriamente a las horas en punto.

Las entradas ya están a la venta únicamente de forma online y se debe seleccionar la hora para iniciar la visita. Una vez dentro del recinto se podrá permanecer hasta las 22:30, hora de cierre del acuario.

Noche en Blanco 2025 Acuario de Sevilla Dónde: Acuario de Sevilla

Dirección: Muelle de las Delicias s/n

Cuándo: viernes 3 de octubre de 2025

Horario: a partir de las 18 hasta las 22.30 horas

Precio: 12 euros

Entradas: online

Los menores a partir de 4 años deberán adquirir entradas . A su vez, el viernes 3 de octubre a partir de las 18:00 horas, solo serán válidas las entradas de la Noche en Blanco. En el caso de que se agoten no será posible su compra para acceder a partir de dicha hora.

