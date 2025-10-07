El Parque del Alamillo cumple 32 años con una gran fiesta repleta de actividades para toda la familia

El Parque del Alamillo festejará el domingo 12 de octubre su 32 aniversario con una jornada repleta de actividades gratuitas para todos los públicos en el entorno del Cortijo. La programación combina naturaleza, cultura y ocio familiar, con propuestas desde primera hora de la ... mañana y hasta la tarde.

El día arrancará a las 10:30 con una ruta botánica a pie por el parque, un recorrido divulgativo para conocer 36 especies arbóreas y arbustivas de este espacio natural gestionado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. De 11:00 a 14:00, la Asociación de Amigos del Ferrocarril pondrá en marcha el ferrocarril del Alamillo, con viajes desde su pequeña estación.

El acto central será al mediodía con el corte y reparto de la gran tarta de aniversario, que se servirá por orden de llegada mientras un espectáculo itinerante anima la fiesta con zancudos y malabares. A esa misma hora comenzará la visita en tren al vivero de la Expo'92, que completa la ruta botánica y se prolongará hasta las 13:00; después tomará el relevo la ruta de vivero a pie, con punto de encuentro en la explanada de albero.

También al mediodía se ofrecerá un taller de velas (duración aproximada dos horas) elaborado con cera de las colmenas del vivero del parque. A las 12:30, en el escenario fijo frente al Cortijo, la compañía sevillana Factoría de Trapos representará la historia de «Pipo el conejo», un teatro de títeres para público infantil y familiar.

Como novedad, habrá stands de autores autoeditados locales que presentarán sus libros, procesos creativos y de autoedición; permanecerán abiertos hasta las 18:00. La jornada contará además con la colaboración del mercadillo de los clicks, instalado en las inmediaciones, y con puntos informativos del Club de Remo San Jerónimo y el Centro Náutico Alamillo sobre su oferta deportiva y de turismo activo.

Todas las actividades son libres y gratuitas, salvo la ruta botánica y la visita en tren al vivero, que requieren reserva previa escribiendo a reservasactividadesalamillo@gmail.com.