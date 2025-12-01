Planes con niños en Sevilla en diciembre: aventuras perfectas para disfrutar en familia

El mes de diciembre es uno de los meses del año en el que se celebran un mayor número de actividades culturales de todo tipo. Un mes que prácticamente comienza con el puente del Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción y ... que termina con fechas y fiestas simbólicas como la Nochevieja.

Es momento de disfrutar, no sólo de tradiciones típicamente navideñas, sino también de actividades y propuestas culturales que llegan a algunos de los espacios más emblemáticos de la capital andaluza. Lugares como la Sala Cero, La Fundición, el Caixaforum, el Cartuja Center Cite, Fibes o el Auditorio Cartuja, ya están preparados con citas que harán las delicias de mayores y pequeños.

Las familias van a poder saborear opciones de todo tipo, entre las que destacan obras de teatro, comedias, teatro de sombras, actividades al aire libre, musicales o algo tan típicamente navideño como puede ser patinar en una pista de patinaje sobre hielo.

1 Este musical está basado en la película del mismo nombre que marcó a una generación completa en la década de los 80 l.h.i. La Historia Interminable. El Musical Auditorio Fibes

Este año, uno de los mejores planes de Navidad para llevar a cabo en familia es sin lugar a dudas el musical de la Historia Interminable, que llega a Sevilla después del notable éxito cosechado en los últimos años en los teatros más importantes. Una obra que está basada en el famoso libro escrito por Michael Ende que dio origen a una película que se convirtió en un icono para toda una generación. Un musical que hunde sus cimientos en la banda sonora de la película y que ha sido galardonado con el premio Talía a la mejor escenografía.

La Historia Interminable. El Musical Dónde: Fibes, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla

Cuándo: Del 19 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026

Horario: Consultar pases en este enlace

Precio: Desde 39 euros

2 En esta exposición que se encuentra en el Caixaforum, la familia al completo puede disfrutar con numerosas curiosidades c.f. 'La ciencia de Pixar' Caixaforum Sevilla

A lo largo de las últimas décadas el cine de animación no se puede entender sin películas como 'Up', 'Toy Story' o 'Cars', todas ellas creadas por la exitosa factoría Pixar. Gracias a esta exposición que se encuentra en las instalaciones del Caixaforum de Sevilla, es posible entrar en contacto con la intrahistoria que subyace en estas películas. Una muestra gracias a la cual se puede conocer cómo se utiliza la ciencia para crear estas películas, y que es ideal para visitar en familia.

'La ciencia de Pixar' Dónde: Caixaforum Sevilla. Calle López Pintado s/n

Cuándo: Hasta el 1 de marzo de 2026

Horario: De lunes a domingos y festivos de 10.00 a 20.00 horas

Entrada: Entrada general 6 euros, gratuito para los clientes de Caixabank

3 Esta cita es perfecta para que las familias que quieran disfrutar y al mismo tiempo aprender sobre música clásica s.c. 'Con cuerdas y a lo loco' Sala Cero Teatro

En esta cita que llega a la Sala Cero Teatro, todos los asistentes van a poder disfrutar de un interesante concierto didáctico en el que se explica la función de cada uno de los instrumentos que forman parte de un cuarteto de cuerda. Es una cita ideal para disfrutar en familia a lo largo del mes de diciembre, tiene una duración aproximada de una hora y está indicada para niños de entre 4 y 12 años.

'Con cuerdas y a lo loco' Dónde: Sala Cero Sevilla. Calle Sol, 5 (Sevilla)

Cuándo: Sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: Sábado a las 17.00 horas y domingo a las 12.00 horas

Precio: Disponibles de 8 a 13 euros

4 La Fundición acoge una representación de Teatro de Sombras, que es ideal para disfrutar en familia s.f. El Patito Feo¡ La Fundición Teatro Sevilla

A lo largo del mes de diciembre las familias que así lo deseen y quieran disfrutar de teatro de primer nivel pueden acudir a las instalaciones de la Fundición para saborear esta bonita propuesta que llega de la mano de la contrastada compañía de teatro 'A la sombrita'. Se trata de una obra de teatro de sombras, indicada para niños mayores de tres años y que tiene una duración aproximada de 50 minutos.

5 En esta obra de teatro, de temática navideña, la familia al completo puede pasar un rato inolvidable s.c. 'El cuarto rey mago' Sala Cero Teatro

Esta obra de teatro destinada al público familiar se convierte en una opción perfecta para que las familias al completo en fechas cercanas a la Navidad. La edad recomendada para poder disfrutarla es de 3 a 11 años, mientras que la obra tiene una duración de 55 minutos. La propuesta es responsabilidad de la compañía La Madeja Teatro.

El Patito Feo¡ Dónde: La Fundición Teatro Sevilla. C/ Habana, 18

Cuándo: Para consultar fechas y horarios acceder a este enlace

Precio: Disponibles desde 8 euros

6 La conocida película 'Buscando a Nemo', es la que da vida a este musical que llega al Auditorio Cartuja a.c. Nemo, el Musical Auditorio Cartuja

'Buscando a Nemo' es una película realmente inolvidable que ha conquistado desde la gran pantalla a varias generaciones y ha hecho que muchos niños se enamoren del fondo marino y de todas sus criaturas. A las instalaciones del Auditorio Cartuja llega este musical basado en la película en el que la familia al completo va a poder vibrar con los simpáticos personajes y las canciones que dan vida a todo este fascinante universo marino.

Nemo, el Musical Dónde: Auditorio Cartuja. Calle Albert Einstein s/n. Sevilla

Cuándo: 14 de diciembre de 2025

Horario: A las 12.00 horas

Precio: Entradas 22 euros

7 Este musical está protagonizada por una figura tan navideña como es Papá Nöel, que tendrá que afrontar todo tipo de peripecias p.a. 'Papá Nöel Misión Salvar la Navidad' El origen Auditorio Cartuja

En fechas previas a la celebración de la Navidad, que llega con fuerza a todos los hogares sevillanos, las familias al completo pueden reír, disfrutar y pasar un rato inolvidable con este musical en el que no faltaron los personajes más entrañables. A través de una representación que tiene una duración aproximada de 70 minutos, por el escenario desfilará Papá Nöel, los grinchs y por supuesto los más pequeños, que se convierten en los protagonistas. La trilogía sobre la Navidad llega al Auditorio Cartuja.

'Papá Nöel Misión Salvar la Navidad' El origen Dónde: Auditorio Cartuja. Calle Albert Einstein s/n. Sevilla

Cuándo: 22 de diciembre de 2025

Horario: A las 18.00 horas

Precio: Entradas 16,50 euros

8 El conocido grupo infantil Cantajuego celebra sus 20 años en la carretera con esta gira especial c.j. Cantajuego 20 años. La gira Cartuja Center Cite

Las tablas del escenario del Cartuja Center Cite van a acoger una cita muy esperada en este mes de diciembre de 2025. Lo que fue una auténtica revolución en su día, como fue Cantajuego, cumple nada y más y nada menos que 20 años. Dos décadas en las que estos artistas han hecho vibrar a millones de niños y niñas y que ahora celebran con una gira especial que hace escala en Sevilla. Revive momentos memorables con los queridos cantajuegos Puli, Ainhoa, Rodri, Eugenia y con sus entrañables amigos Coco, Pepe y Buby que siempre les acompañan.

Cantajuego 20 años. La gira Dónde: Auditorio Cartuja Center Cite. Calle Leonardo Da Vinci, 7. Sevilla

Cuándo: 21 de diciembre de 2025

Horario: A las 12.30 y a las 17.00 horas

Precio: Desde 14 euros

9 Los diferentes barrios de Sevilla van a acoger más de 150 actividades vinculadas con la Navidad en estas semanas manuel gómez Navidad en Sevilla Diferentes barrios de la ciudad

La Navidad llega con todas las de la ley a la ciudad de Sevilla, por lo que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un destacado ramillete de actividades de diversa índole, que van a servir para que las familias puedan saborear este tiempo especial. En plazas repartidas por diferentes distritos de la ciudad se pondrán en marcha actividades para los más pequeños, atracciones, mercados navideños y visitas del Heraldo Real y de los propios Reyes Magos. En total, están previstas más de 150 actividades a lo largo de las próximas semanas.

Navidad en Sevilla Dónde: Consultar el programa de actividades en el siguiente enlace

10 El Centro Comercial Torre Sevilla tendrá una pista de hielo sintético para que las familias puedan disfrutar de un buen rato t.s. Pista de patinaje sobre hielo Centro Comercial Torre Sevilla

Hay pocas actividades que sean más navideñas que patinar en familia en una pista de hielo. Una propuesta que es posible en estas fechas gracias a la pista de hielo sintético que se ha instalado en el Centro Comercial Torre Sevilla. Una pista que cuenta con 20 metros de largo y 10 metros de ancho, que está vigilada por personal experto y que hará las delicias de los amantes de esta actividad.

Pista de patinaje sobre hielo Dónde: Centro Comercial Torre Sevilla. Pl. Alcalde Sánchez Monteseirín, 2

Cuándo: Hasta el 5 de enero de 2026

Horario: De lunes a jueves de 16.00 a 21.00 horas y los viernes hasta las 22.00 horas. A partir del 20 de diciembre todos los días de 11.00 a 22.00 horas, 24 y 31 de diciembre, hasta las 18.00 horas, 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado

Precio: 6 euros cada 30 minutos

Así, el mes de diciembre aparece como un instante perfecto para que las familias aprovechen estas semanas, en las que habitualmente hay más tiempo libre, para disfrutar juntos de la oferta cultura de una ciudad como Sevilla.