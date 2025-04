Rocío Arregui, crear arte a través de la naturaleza

La ursaonense Rocío Arregui presenta sus nuevas obras en la galería Weber-Lutgen en una exposición titulada 'Cárcavas del territorio'. La cárcava es una erosión del terreno formada por correntías de agua que encuentran una tierra desnuda o demasiado frágil para ... oponer resistencia a la fuerza de la corriente.

Confiesa la artista que en anteriores exposiciones estudió las relaciones entre las raíces y los nutrientes de los hongos. «Me interesa lo que pasa en el subsuelo cuando el agua pasa y no encuentra vegetación por obras o por tierras secas. Los dibujos de cárcavas los tengo hace años. Y le he puesto territorio porque en esta exposición trabajo mucho el estudio del lugar», asegura.

Interesada en las evoluciones de la tierra, ahora más que vive en el Aljarafe, presenta en esta muestra más de veinte obras. «La naturaleza, la tierra, siempre está inmerso en mi obra, a veces de una manera más artificial, pero recientemente, como doy clase en un máster sobre Morfología de la Naturaleza, estoy inmersa en temas didácticos de entender la naturaleza, por eso la exposición tiene también textos de filosofía o de biología, incluso uno más poético de Fernán Caballero sobre el Aljarafe y un tratado agricultura andalusí», comenta.

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y actualmente profesora del Departamento de Dibujo de la misma universidad, como mujer artista piensa que los techos de hormigón en el arte siguen ahí, «aunque tienen rajitas, y son más delgaditos, pero están ahí. Yo ya no sabría decir si es el sistema o nosotras, porque nosotras mismas no queremos jugar a ese juego, nos parece que es un juego donde prima la ambición, el que está arriba lo consigue por las relaciones, y ése tiene el éxito comercial y la fama, y yo creo que las mujeres en general preferimos otras satisfacciones». Igualmente afirma que «a mis alumnas se lo digo: 'Estáis en los últimos años de facultad y sois el doble que los chicos. Dentro de cinco años ellos estarán exponiendo en galerías y vosotras no'. Es duro pero es así. Eso no quiere decir que se sea más feliz o no, a lo mejor encuentran satisfacción en la gestión cultural, en la didáctica, pero son aspiraciones diferentes, no necesariamente tiene que ser bueno o malo, pero sí es la realidad».

Compatibiliza la creación con la docencia y al estar en ambos lados de la barrera dice que le ha costado llegar. «Yo estuve en Secundaria, y llegó un punto que tenía mucho éxito trabajando con varias galerías y en ese momento tuve que dejar la enseñanza porque no era capaz de conciliar la tensión que se vive en un aula de Secundaria con el trabajo artístico. Pero con los años volví a la Universidad y ahora sí lo he conseguido, porque en la Universidad me nutro, investigo sobre materias que luego vierto en mi obra».

'Cárcavas del territorio', de Rocío Arregui Dónde: galería Weber-Lutgen.

Dirección: avenida Fray Diego de Cádiz, 9.

Cuándo: hasta el 5 de mayo.

Horario: de martes a viernes de 11 a 14 horas. Martes, jueves y viernes de 17,30 a 20,20 horas.

Esta ursaonense trabaja sus obras habitualmente por series y en proyectos, a veces combinando las dos cosas, y nunca decide el proyecto antes, sino que las series van creando los proyectos, «me dejo llevar por la intuición», afirma la pintora.