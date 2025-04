La Fundación Cajasol de Sevilla abre temporada con una exposición de fotos Hubertus Von Hohenlohe

La Fundación Cajasol ha inaugurado, esta tarde, la exposición 'FAMA Everybody. Hubertus Von Hohenlohe'. El acto ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el comisario de la exposición, Sema D'Acosta, y el autor de las obras, Hubertus Von Hohenlohe.

El presidente de la Fundación Cajasol ha sido el encargado de inaugurar el acto: «Tenemos el placer de exhibir aquí en nuestra sede de Sevilla una colección que recoge lo mejor del trabajo fotográfico de Hubertus Von Hohenlohe, un creador polifacético, cosmopolita y muy vinculado a nuestra tierra, al igual que su familia. Se trata, como pueden comprobar, de un trabajo de gran impacto visual y claras referencias al Pop Art y a la actual cultura del selfie, la versión más moderna del recurso al autorretrato».

Tal y como ha explicado Antonio Pulido, se trata de una propuesta que abre paso ya a la tradicional programación de otoño, cargada de novedades, después de un verano todavía presente en el que las actividades culturales y de ocio de la Entidad han vuelto a ser protagonistas de las vacaciones en toda Andalucía.

Por su parte, el comisario, Sema D'Acosta, ha explicado las conexiones de la muestra con el mundo actual: «Si nos detenemos a pensar sobre el significado de la obra de Hubertus hoy, podemos encontrar claves en relación con el mundo del siglo XXI, su trabajo funciona como una radiografía de la sociedad actual y la ciudad contemporánea, tiene que ver con el avance de la digitalización, los teléfonos móviles y las redes sociales. Si analizamos más allá, su obra nos hace pensar sobre cómo ha cambiado nuestra sociedad. Por ejemplo: Selfie es una palabra ahora común, habitual, pero no empezó a popularizarse hasta hace una década. De hecho, fue la palabra del año para el Diccionario Oxford en 2013. Antes de 2010, poca gente la usaba. La obra de Hubertus es precisamente un precedente de mucho interés de este fenómeno global».

Además, ha añadido que «el selfie habla de narcisismo, de individualidad, pero también de un lugar (nos hacemos selfies para constatar que hemos estado en un determinado lugar). Un selfie es una reafirmación de uno mismo en un sitio concreto, tal como hace Hubertus, el selfie funciona casi como una performance».

Por último, el autor ha querido agradecer a la ciudad de Sevilla por su acogida en esta inauguración y ha confesado que «durante un mes y medio seré un privilegiado, pues seré embajador, a través de mi propia mirada, de acercar, a través de mis fotografías, todas las personas que he conocido y lugares en los que he estado».

Tal y como explicó Hubertus, «empecé a tomarme en serio la fotografía a los cuarenta años. Antes, hacía fotos analógicas, pero perdía los carretes, no llevaba los negativos al laboratorio, no encontraba cómo ampliarlos luego, era todo demasiado lento. De repente, en la Nochebuena del año 2000 mi padre me regaló una cámara digital. Ahí descubro que a través de la pantalla trasera puedo ver de forma instantánea la toma, y eso para mí fue un antes y un después, me enganchó. Sencillamente, porque podía ver sobre la marcha qué hacía bien y qué debía mejorar en cada disparo».

'FAMA Everybody. Hubertus Von Hohenlohe' Dónde: Fundación Cajasol.

Dirección: Plaza de San Francisco, 1.

Cuándo: hasta el 14 de octubre.

Horario: de 11 a 14 y de 18 a 21h, de lunes a sábados. Domingos y festivos permanecerá cerrada.

Precio: entrada libre hasta completar aforo.

Más información: Fundación Cajasol.

«FAMA Everybody. Hubertus Von Hohenlohe» está compuesta por un total de 49 fotografías en las que el visitante podrá disfrutar de su característico estilo pop art y sus autorretratos a los muchos famosos que han rodeado al aristócrata y su personal visión de diferentes ciudades del mundo, entre ellas Sevilla o Málaga. Esta colección, de una potencia visual arrolladora, es también un recopilatorio de algunas de las características de nuestro tiempo marcado por la tecnología, como el narcisismo, la velocidad o la autocomplacencia.