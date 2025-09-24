La Fundación Alalá celebra diez años de compromiso con los niños de las Tres Mil Viviendas con una gran exposición

La Fundación Alalá lleva diez años realizando un trabajo muy solidario con los niños de lasTres Mil Viviendas. Estos jóvenes, que hace una década podrían no haber contado con un futuro digno, ahora sí lo tienen gracias a la labor que está haciendo dicha asociación. Por estos motivos y por muchos más, Alalá ha querido celebrar esta feliz efeméride organizando una gran exposición que se ha inaugurado este miércoles en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya. Bajo el nombre de 'Romance de la luna, luna', título inspirado en un romance de Federico García Lorca, la muestra reúne a reconocidos artistas contemporáneos como María Ortega Estepa, Anuca Aísa, Pierre Gonnord, Emilio Caracafé, Cristina Mejías, Alegría y Piñero, Belén Rodríguez y José Ramón Bas. Comisariada por Paco Pérez Valencia, esta exposición ofrecerá hasta el próximo 23 de noviembre unos trabajos que abordan temas de actualidad como los prejuicios o o la vulnerabilidad el ser humano, a través de obras que llegarán al corazón del espectador.

El primer que ha tomado la palabra en la inauguración ha sido Valentín de Madariaga Parias, presidente de la Fundación Valentín de Madariaga. Este ha destacado el hecho de que sea una «exposición maravillosa» y ha subrayado la labor que están realizando en Alalá tanto su presidente, José María Pacheco; como Blanca Parejo, directora general; Emilio Caracafé y la pintora María Ortega Estepa.

Por su parte, José María Pacheco ha agradecido a la Fundación Madariaga que haya acogido la muestra, «ya que yo conozco muy bien a la familia Madariaga desde que era niño». Igualmente ha destacado las actividades que estos hacen por la cultura y la integración social. Además, ha señalado que lo que se recaude en la exposición irá para los niños que Alalá tutela tanto en el Polígono Sur como en Estancia Barrera en Jerez. Asimismo, ha adelantado que la fundación que preside celebrará el próximo 6 de noviembre su décimo aniversario con un concierto especial en Factoría Cultural.

La siguiente en hablar ha sido la artista María Ortega Estepa, una reputada muralista que junto al también artista Pepe Yáñez coordina la escuela de artes plásticas de Alalá en las Tres Mil. «Llevo nueve años en la fundación y la he visto crecer. Las semillas que se plantaron están dando su fruto. La exposición muestra las vivencias del barrio a través del arte contemporáneo. Son artistas que han colaborado con la fundación puntualmente o que lo hacen de forma permanente».

Asistentes a la inauguración de la exposición maría guerra

No ha faltado en este acto el alma de la Fundación Alalá, el guitarrista Emilio Caracafé, que coordina la escuela de guitarra junto a Manuel Rubio. Durante su intervención se ha mostrado visiblemente emocionado y ha resaltado que esta década de la fundación «son diez años de compromiso de gente que lleva poniendo todo su corazón al igual que los artistas». En ese sentido, ha agradecido especialmente la labor de José María Pacheco. «Un día me dijo si quería que él me ayudara. Yo le contesté que veía un proyecto de quince o veinte años, pero él ya lleva diez años colaborando y ha puesto su empeño económico y humano». También ha reconocido la labor de Blanca Parejo y de todos los profesores y ha finalizado diciendo que «pondré todo lo que tengo al servicio de estos niños». A continuación, ha tocado una pieza a la guitarra acompañado por el Keli, que es profesor de percusión en Alalá.

'Romance de la luna, luna' ofrece un total de siete salas que muestran el compromiso de una serie de artistas contemporáneos. La primera de estas muestra 'Las puertas del barrio'. María Ortega Estepa expone en este espacio trabajos tan vistosos como la obra titulada 'Cuando crecen los matices', elaborada en cartón sobre papel con vistosos colores. En una segunda sala que lleva por nombre 'Lo que no se ve' se exhiben una serie de fotografías que ha hecho Anuca Aísa con objetos que las personas del Polígono Sur habían tirado a la basura.

Uno de los impresionantes retratos que se muestran de Pierre Gonnord maría ortega

'Fragmentos de identidad' es el título de una tercera sala en la que destacan los impresionantes retratos que el fotógrafo Pierre Gonnord realizó de numerosos jóvenes de las Tres Mil. Son fotos llenas de fuerza que le aportan una gran dignidad al retratado. Uno de estos es el propio Emilio Caracafé. El guitarrista protagoniza la cuarta sala -'El ritmo del barrio', ya que ahí se proyecta una instalación sonora cedida por Caracafé en la que este aparece tocando la guitarra.

'Romance de la luna, luna' Dónde: Fundación Valentín de Madariaga y Oya.

Dirección: avenida de María Luisa, s/n.

Cuándo: hasta el 23 de noviembre.

Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas.

Entrada: libre.

La quinta sala se titula 'La tradición como motor' y exhibe una serie de esculturas sonoras de Alegría y Piñero que resaltan el trabajo que se hace en el Polígono Sur con instrumentos musicales como el cajón flamenco. Blanca Rodríguez muestra por su parte piezas textiles en la sala titulada 'El color de la espera'. El rico cromatismo de estas telas es reflejo de la alegría, que es precisamente lo que significa alalá en caló. El último espacio de la exposición se reserva para José Ramón Bas bajo el sugerente nombre de 'El futuro es nuestro'.