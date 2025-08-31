Las exposiciones que no te puedes perder en este mes de septiembre en Sevilla

El universo del cineasta Luis García-Berlanga es protagonista de una exposición en el Caixaforum de Sevilla

Unos vienen y otros se van. El comienzo del mes de septiembre, que suele estar aún por temperaturas completamente veraniegas, es un continuo trasiego de sevillanos que van y vienen de la playa. Un momento perfecto para que los que aún están disfrutando de sus vacaciones, dediquen unas horas a visitar algunas de las exposiciones que tienen lugar en los espacios culturales de la ciudad.

El comienzo del mes de septiembre es aún un momento en el que estos espacios aún no han actualizado su programación, ya que será con el inicio del otoño el instante en el que podrán verse novedades. Pero ello no quiere decir que no existan opciones interesantes para disfrutar del arte en todas sus manifestaciones.

Así, en este mes de septiembre, destacan varias opciones en el Caixaforum, dedicadas al cine y al arte contemporáneo, dos exposiciones que terminan su andadura en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y dos muestras dedicadas a pintores sevillanos en el Espacio Santa Clara.

1 Esta exposición tiene lugar en la Casa de la Provincia de Sevilla, situada en la plaza del Triunfo raúl doblado Exposición 'URBis: Ciudades, Siluetas y Espacios Urbanos' Casa de la Provincia

Hay que darse prisa a lo largo de los primeros días del mes de septiembre para poder visitar esta exposición que se ubica en la Casa de la Provincia, una institución situada en la plaza del Triunfo. Se trata de una muestra de carácter colectivo en la que participan un total de 25 artistas contemporáneos y que está organizada por la Asociación Loving Art Andalucía, en colaboración con la Diputación de Sevilla.

Exposición 'URBis: Ciudades, Siluetas y Espacios Urbanos' Dónde: Casa de la Provincia

Dirección: Plaza del Triunfo, 1

Cuándo: Hasta el 7 de septiembre

Horario: De martes a sábado de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Domingos y festivos de 10 a 14 horas. Cierra los lunes

Entrada: gratis

2 Los amantes del arte contemporáneo pueden disfrutar con esta exposición que se encuentra en las instalaciones del Caixaforum Sevilla c.s. 'Arte y naturaleza. Un siglo de biomorfismo' Caixaforum Sevilla

Otra de las exposiciones que hay que andarse rápido para poder verla en los primeros días del mes de septiembre, ya que estará disponible sólo hasta el día 7. Una muestra que se ha revelado como un auténtico éxito y que ha concentrado en los últimos meses las visitas de los amantes del arte contemporáneo. Todo un lujo poder contemplar en Sevilla obras de artistas como Picasso, Miró, Le Corbusier, Hausmann, Dubufett, Georgia O'Keeffe, Kandisnky, Alberto Giacometti, Alexander Calder, Alvar Aalto y Neri Oxman. Una exposición que ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre la Fundación La Caixa y el Centro Pompidou de París.

'Arte y naturaleza. Un siglo de biomorfismo' Dónde: CaixaForum Sevilla

Dirección: Calle López Pintado (junto a Torre Sevilla)

Cuándo: Hasta el 7 de septiembre de 2025

Horario: De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 horas

Precio: 6 euros (Entrada General)

3 En las instalaciones de la Fundación Cajasol se puede visitar esta muestra, con fondos de la colección Abelló f.c 'La Naturaleza en el Arte. Colección Abelló' Fundación Cajasol

También hasta el 7 de septiembre, los sevillanos que vuelvan de las vacaciones, pueden acercarse a las instalaciones de la Fundación Cajasol para apurar las opciones de visitar esta interesante muestra. En ella van a poder ver alrededor de un centenar de piezas que pertenecen a la colección Abello y en la que los artistas han explorado la relación existente entre el arte y la naturaleza.

'La Naturaleza en el Arte. Colección Abelló' Dónde: Fundación Cajasol

Dirección: Plaza San Francisco, 1

Cuándo: Hasta el 7 de septiembre 2025

Precio: gratuito

4 Claribel Calderius es una artista cubana que expone su obra en las instalaciones del CAAC caac 'Claribel Calderius. Sensemayá. Cánticos para matar a la culebra' Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

En las instalaciones del CAAC se encuentra la primera exposición individual en tierras españolas de la artista cubana Claribel Calderius. Se trata de un proyecto concebido de manera específica y única para representarse de manera íntegra de la Capilla de San Bruno, ubicada en el propio monasterio de La Cartuja. «Calderius transforma esta capilla en un espacio donde lo material y lo simbólico, lo ancestral y lo contemporáneo, dialogan en una danza de luces, sombras y texturas», aseguran desde el CAAC.

'Claribel Calderius. Sensemayá. Cánticos para matar a la culebra' Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2-Camino de los Descubrimientos, s/n 41092 Sevilla

Cuándo: Hasta el 21 de septiembre de 2025

Horario: De martes a sábados de 11.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 10.00 a 15.30 horas

Precio: 3 euros la visita al monumento y a las exposiciones temporales

5 La obra del artista sevillano Curro González se puede ver este mes de septiembre en el Espacio Santa Clara abc 'Siguiendo el camino torcido'. Curro González Espacio Santa Clara

Casi hasta el final del mes de septiembre es posible visitar esta exposición retrospectiva del artista sevillano Curro González, que se encuentra en las instalaciones del Espacio Santa Clara de Sevilla. La muestra recoge parte de la producción del pintor desde los años 80 del pasado siglo XX y se exponen varios cuadros que hasta el momento no habían podido contemplarse en Sevilla. Una exposición en la que pueden verse dibujos, terracotas, pinturas e incluso una videoanimación.

'Siguiendo el camino torcido'. Curro González Dónde: Espacio Santa Clara

Dirección: calle Becas, s/n

Cuándo: hasta el 28 de septiembre

Horario: De 11 a 14 y de 17 a 20 horas

Entrada: gratuita

6 En esta muestra se pueden conocer documentos que son vitales para conocer la historia de Sevilla abc El Palacio de los Archivos Archivo Histórico Provincial

El final del verano y el comienzo del otoño es un instante perfecto para poder visitar esta curiosa exposición, que cuenta con la particularidad de que sólo abre en horario de mañana. Una muestra que es perfecta para conocer la historia de Sevilla y del Archivo Histórico Provincial, un edificio que es básico para conocer la evolución de la ciudad. Los visitantes podrán repasar fotografías, periódicos y documentos muy interesantes.

'El Palacio de los Archivos' Dónde: Archivo Histórico Provincial

Dirección: Calle Almirante Apodaca, 4

Cuándo: hasta diciembre de 2025

Horario: de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas

Precio: entrada libre

7 La exposición dedicada a los fondos de la Caridad es una de las más destacadas del mes en Sevilla abc Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla Museo Bellas Artes

Una muestra que está despertando una enorme expectación y que sin lugar a dudas se ha convertido en una de las exposiciones más importantes de todo el año en Sevilla. Visitar el Museo de Bellas Artes de la capital andaluza es de por sí ya toda una experiencia, que se enriquece aún más con esta exposición que cuenta con los fondos del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, donde se encuentran obras de artistas de la talla de Murillo, Valdés Leal o Pedro Roldán.

Exposición 'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla' Dónde: Museo de Bellas Artes de Sevilla

Dirección: Plaza del Museo, 9

Cuándo: hasta junio de 2026

Horario: Martes a sábado de 09:00 a 21:00; domingos y festivos de 09:00 a 15:00. Lunes cerrado, excepto los lunes víspera de festivo que abre con horario de festivo

8 La figura de Luis García-Berlanga es la protagonista en esta exposición que se encuentra en el Caixaforum c.f. 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor' Caixaforum Sevilla

Luis García-Berlanga es uno de los directores de cine más emblemáticos de la historia del séptimo arte en España. Ahora, a lo largo del mes de septiembre, todos los enamorados de su obra tendrán la oportunidad de disfrutar de esta más que interesante exposición, en la que brilla la digitalización del archivo del cineasta. Una manera divertida y al mismo tiempo profunda de realizar una inmersión en la obra de Berlanga.

'Interior Berlanga. Cine, vida y humor' Dónde: CaixaForum Sevilla

Dirección: C/López Pintado

Cuándo: Hasta el 2 de noviembre de 2025

Horario: Hasta el 7 de septiembre, el centro estará abierto de 10 a 22 horas. Desde el 8 de septiembre, de 10 a 22 horas. Abre todos los días

9 La obra del artista Luis Gordillo se puede contemplar en esta exposición del Espacio Santa Clara juan flores 'Retroalimentación' de Luis Gordillo Espacio Santa Clara Sevilla

Todas aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de adentrarse en los centenarios muros del Espacio Santa Clara para contemplar esta exposición de Luis Gordillo, pueden hacerlo aún en esta última parte del año 2025, ya que estará disponible hasta el mes de diciembre. Una exposición que explora la relación que existe en la obra del artista entre la pintura y la fotografía.

'Retroalimentación' de Luis Gordillo Dónde: Espacio Santa Clara

Dirección: Calle Becas, s/n

Cuándo: Del 13 de diciembre de 2024 a diciembre de 2025

Precio: gratuito

10 En las instalaciones del CAAC se pueden visitar varias exposiciones a lo largo de este mes de septiembre caac 'Sturtevant: El eco de la innovación' Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)

Los amantes del arte contemporáneo en todas sus variantes tienen en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla un lugar de absoluta referencia. Hasta el 21 de septiembre tienen también la oportunidad de disfrutar de esta exposición, que justo en su centenario, está dedicada a Elaine Sturtevant.

'Sturtevant: El eco de la innovación' Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2-Camino de los Descubrimientos, s/n 41092 Sevilla (Claustrón Sur y Capilla de Afuera)

Cuándo: Hasta el 21 de septiembre de 2025

Horario: De martes a sábados de 11.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 10.00 a 15.30 horas

Precio: 3 euros la visita al monumento y a las exposiciones temporales

La vuelta a la rutina, para los que tienen que ir incorporándose al trabajo, puede ser mucho más amena si se hace con la compañía del arte. Por todo ello, es un buen momento para disfrutar visitando algunas de estas destacadas exposiciones.