Las exposiciones que no te puedes perder en este mes de diciembre en Sevilla

A lo largo de todo el año 2025 los sevillanos y visitantes han tenido la oportunidad de disfrutar al máximo con un destacado ramillete de exposiciones que han llenado los principales espacios culturales de la ciudad.
Con la llegada del mes de diciembre, un ... momento en el que además son muchas las personas que disfrutan de algo más de tiempo libre, se despliega un momento ideal para repasar algunas de las exposiciones que han marcado la agenda de ocio a lo largo de todo el año.
Entre comidas de empresa, compras navideñas y demás eventos propios de esta época, los amantes del arte pueden aprovechar para disfrutar de su afición favorita en lugares tan emblemáticos como el Museo Bellas Artes de Sevilla, el Caixaforum, el Espacio Santa Clara o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
1
Es una de las exposiciones más estimulantes que se pueden visitar para despedir el año. Una exposición que compone una visión global de la trayectoria de este artista visual sevillano, que afronta su primera exposición en solitario. Está compuesta por 32 obras, 11 de ellas han sido creadas de manera específica para este evento y la colección de propuestas está pensada para establecer un interesante diálogo con el espacio en el que se ubica, la arquitectura del CAAC.
'El eterno presente' de Cachito Vallés
-
Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
-
Dirección: Americo Vespucio, 2
-
Cuándo: Hasta el 24 de mayo 2026
-
Horario: 11:00 a 21:00 horas | Domingos y festivos: 10:00 a 15:30 horas
2
Exposición 'XV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas'
Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla
Todos los amantes del arte contemporáneo en sus diferentes variantes tienen una oportunidad perfecta en este final del año para disfrutar con una exposición realmente interesante. La muestra es posible gracias a la selección que se ha llevado a cabo de una serie de obras que han llegado a la organización del certamen desde una veintena de países y que están firmadas por artistas de todo el mundo.
Exposición 'XV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas'
-
Dónde: Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla
-
Dirección: Avenida de la Palmera, 45
-
Cuándo: hasta el 1 de febrero de 2026
-
Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas
-
Entrada: libre
3
Una pintora de primer nivel y que ha dejado una huella imborrable gracias a la calidad de su producción artística vuelve a las salas sevillanas gracias a esta bonita exposición. En la muestra se pueden ver trece cuadros y una escultura de Carmen Laffón y se enmarca en la programación de 'AVE Doñana', impulsada por Fundación Maldonado Education Through Art (META Miami), la Fundación Biodiversidad (MITECO), la Estación Biológica de Doñana–CSIC y Henrique Faria NY. El comisario de la exposición es Daniel Bilbao, decano de la Facultad de Bellas Artes.
'Línea de horizonte' Carmen Laffón
-
Dónde: Fundación Biodiversidad. Patio de Banderas 16
-
Fecha: del 5 de noviembre de 2025 al 19 de marzo de 2026
-
Horario: De martes a viernes de 9,00 a 21,00 horas. Sábado: de 9,00 a 19,00 horas. Domingos y lunes, cerrado
4
Ahora que llega el mes de diciembre, cargado de días festivos y de momentos en los que las familias pueden disfrutar del tiempo libre llevando a cabo todo tipo de actividades, es un momento ideal para acudir al Caixaforum de Sevilla. Allí, los más curiosos van a poder entrar en contacto con todo lo relacionado con el universo del gigante del cine de animación Pixar. Una exposición en la que se pueden conocer cuáles son los conceptos científicos que están detrás de la elaboración de estas famosas películas.
'La ciencia de Pixar'
-
Dónde: CaixaForum Sevilla
-
Dirección: calle López Pintado (junto a Torre Sevilla)
-
Cuándo: Hasta el próximo 1 de marzo de 2025
-
Horario: de lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 horas
-
Precio: 6 euros (entrada general). Gratuito para Clientes de CaixaBank, titulares del Carnet Joven de la Junta de Andalucía, menores de 16 años, guías y profesores acreditados o miembros del ICOM
-
Entradas: CaixaForum
5
Uno de los atractivos más importantes con los que cuenta el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla es que las exposiciones que en él se impulsan, tienen la oportunidad de aprovechar en su propuesta artística el espectacular edificio en el que se ubican. Es precisamente lo que hace esta muestra, que está protagonizada por la artista angoleña Sandra Poulson, que es además la primera vez que expone en España.
'Donde el polvo respira'
-
Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
-
Dirección: Calle Américo Vespucio, 2
-
Cuándo: hasta el 8 de febrero
-
Horario: De martes a sábados, de 11:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos abiertos, de 10:00 a 15:30
-
Precio: 1,80 euros: visita al monumento o a las exposiciones temporales. 3,01 euros: visita completa
-
Entradas: venta de entradas hasta media hora antes del cierre
6
Con el final del mes de diciembre y el final del año 2025 termina también esta interesante exposición que permite a los sevillanos y al público en general conocer de una tacada tanto un edificio vital para la historia de la ciudad como una serie de documentos y curiosidades que nos hablan de otra época y de otros tiempos. Todo ello se puede disfrutar en el Archivo Histórico Provincial.
'El Palacio de los Archivos'
-
Dónde: Archivo Histórico Provincial
-
Dirección: Calle Almirante Apodaca, 4
-
Cuándo: hasta el 19 de diciembre de 2025
-
Horario: de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas
-
Precio: entrada libre
7
Paco Pérez Valencia es un conocido y querido artista que ha desempeñado su carrera en diferentes disciplinas artísticas a lo largo de los últimos 40 años. Una trayectoria muy meritoria, que lo ha convertido en un polifacético representante del mundo del arte. En esta exposición, a través de nada más y nada menos que de 200 obras se puede recorrer su trayectoria y disfrutar con su evolución.
'El perro negro', de Paco Pérez Valencia
-
Dónde: Sala Atín Aya
-
Dirección: Calle Arguijo, 4
-
Cuándo: Hasta el 11 de enero de 2026
-
Horario: de martes a sábado de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Domingos de 11 a 14 horas
-
Entrada: libre
8
Dentro de las visitas imprescindibles a exposiciones en Sevilla a lo largo del mes de diciembre no puede faltar esta muestra que se ubica en una institución del calibre del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Aquí, los visitantes se pueden acercar a parte de los fondos de los que dispone el Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, entre los que se encuentran obras de autores como Valdés Leal, Murillo o Pedro Roldán.
Exposición 'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'
-
Dónde: Museo de Bellas Artes de Sevilla
-
Dirección: Plaza del Museo, 9
-
Cuándo: hasta junio de 2026
-
Horario: Martes a sábado de 09:00 a 21:00; domingos y festivos de 09:00 a 15:00. Lunes cerrado, excepto los lunes víspera de festivo que abre con horario de festivo
9
El mes de diciembre se erige como la última oportunidad para poder acercarse a la obra de uno de los artistas sevillanos más reconocidos de las últimas décadas. En el Espacio Santa Clara de Sevilla es posible realizar ese viaje al universo de Luis Gordillo, en una muestra que en este caso refleja la relación que existe entre la pintura y la fotografía en parte de la obra del autor.
'Retroalimentación' de Luis Gordillo
-
Dónde: Espacio Santa Clara
-
Dirección: Calle Becas, s/n
-
Cuándo: Hasta diciembre de 2025
-
Precio: gratuito
10
La visita al CAAC de Sevilla en este mes de diciembre también debe incluir la contemplación de esta exposición que está firmada por la artista procedente de Málaga Regina de Miguel. Una exposición donde la autora explora de forma íntima las relaciones que se entretejen entre el mundo de la geología, el pensamiento místico y la biología del suelo andaluz.
'Canta una piedra', de Regina de Miguel
-
Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
-
Dirección: Calle Américo Vespucio, 2
-
Cuándo: hasta el 11 de enero de 2026
-
Horario: de martes a sábado, de 11 a 21 horas. Domingos y festivos, de 10 a 15.30 horas. Cierra los lunes
-
Precio: venta de entradas hasta 30 minutos antes del cierre
La ciudad una vez más despliega una más que interesante oferta de cultura y de ocio, ideal para todos aquellos que quieren disfrutar del mes de diciembre de una manera distinta.
