Exposición 'El siglo del retrato. Colecciones del Museo del Prado' de CaixaForum: obras inéditas y las más curiosas que pueden verse en Sevilla

La exposición 'XIX. El Siglo del Retrato. Colecciones del Museo del Prado. De la Ilustración a la modernidad' que se exhibe en el CaixaForum de Sevilla desde este 23 de febrero hasta el próximo 9 de junio, cuenta con 164 piezas de los ... fondos de la pinacoteca nacional realizadas en diferentes técnicas. Su carácter itinerante propicia que su composición no sea idéntica en todas las ciudades que visita, dada las necesidades de conservación y la idoneidad de algunos autores por su procedencia geográfica.

Es el caso de algunas piezas que se pueden ver en la capital andaluza donde, además de pinturas y esculturas de Goya, Rosales, Madrazo, Sorolla, Fortuny, Pinazo o Benlliure, se admirarán obras de artistas sevillanos.

En total, 21 de las obras de esta extensa muestra han salido por primera vez del Prado para mostrarse en Sevilla. Nueve de ellas son de autores sevillanos. Tal es el caso de 'Retrato de Matilde Díez', de Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina, 'El marqués de la Motilla y el conde del Águila a caballo' de José Roldán y Martínez; 'Pedro Ximénez de Haro' de Antonio Mercar, 'Retrato mortuorio de un hijo del artista' y 'Autorretrato' de Manuel González Santos y 'Dos pintores' de José García Ramos y dos retratos de los niños Santaló de José María Romero. Igualmente, otras incorporaciones a la muestra en Sevilla son la obra 'Jacinto Felipe Picón y Pardiñas', de Joaquín Sorolla, así como varias obras sobre papel.

'XIX. El Siglo del Retrato. Colecciones del Museo del Prado. De la Ilustración a la modernidad' Dónde: Caixaforum

Dirección: C. López Pintado, s/n, 41092 Sevilla

Cuándo: del 23 de febrero al 9 de junio

Horario: de 10 a 20 horas

Precio: gratis clientes de Caixabank y menores de 16. 6 euros entrada general

Entradas: caixaforum

En este sentido, cabe destacar que 'El Siglo del Retrato' no sólo se compone de pinturas, sino que, y esto supone otra novedad, bucea en esta temática a través de varias disciplinas artísticas a la vez: escultura, medallística, miniatura, acuarela, dibujo, aguafuerte, litografía y fotografía.

De la ingente cantidad de obras expuestas, que se articulan en un itinerario dividido en ocho ámbitos, destacan varias por su firma y algunas por la calidad de la técnica, mientras que otras sobresalen por los personajes retratados o la intrahistoria que esconde. Aquí una selección:

1 Estudio preparatorio para 'La familia de Carlos IV' Francisco de Goya

De las variadas obras de Goya que pueden admirarse en esta exposición destaca un estudio preparatorio para la icónica 'La familia de Carlos IV'. El que se exhibe en el CaixaForum Sevilla corresponde a Luis de Borbón, Príncipe de Parma y rey de Etruria. Se trata de uno de los diez bocetos de figuras individuales que ejecutó Goya durante los viajes que hizo a Aranjuez y que le sirvieron para preparar este retrato colectivo, de los que cinco se conservan en el Museo del Prado. En la pieza se observa un tono anaranjado con el que el pintor aragonés trabajó el color rojizo que quedó reflejada en la obra.

2 Elinor Glyn Laszlo de Lombos

Es una de las últimas obras que pueden verse en 'El Siglo del Retrato', incluida en el ámbito de 'Effigies amicorum. Imágenes de escritores, músicos y actores'. Se trata también de un estudio, que Philip Alexius Lászlo de Lombos realizó para el retrato de la escritora y guionista británica Elinor Glyn en 1914. Esta autora es creadora de un concepto que nos suena a este siglo, pero que lleva acuñado más de 100 años. Se trata de la idea 'it girl', que fijó en su novela 'It' y que tiene una versión en el cine protagonizada por Clara Bow. El óleo muestra su rostro, con joyas de zafiros, y sirvió de preparación de un retrato de tres cuartos (colección particular) en el que aparece envuelta en un suntuoso vestido azul y sujetando un libro.

3 'Fantasía sobre Fausto' Mariano Fortuny

'Fantasía sobre Fausto' de Fortuny se encuentra en la última sala de la muestra, ' El artista en el estudio', que aporta una serie de representaciones de pintores en el interior de sus espacios de trabajo. En esta obra Mariano Fortuny recrea la velada musical celebrada en el estudio de su colega Francisco Sans Cabot. en ella participan además los artistas Agapito Francés y Lorenzo Casanova. Mientras, el pianista del momento, Juan Bautista Pujol interpreta su fantasía para piano, compuesta a partir de motivos de la ópera 'Fausto', cuyos personajes principales aparecen en una evocadora visión.

4 María Figueroa vestida de Menina Joaquín Sorolla

Obra del siglo XX, rubricada en 1901 por Sorolla y encargada por el padre de la criatura, Rodrigo de Figueroa y Torres, marqués de Gauna, y luego duque de Tovar. El pintor valenciano emplea una amplia gama de colores con diferentes tonos de rojos, ocres, blancos y platas que recuerdan, y no solo por la temática del cuadro, al gran maestro sevillano Diego de Velázquez.

Todas y estas curiosidades se desvelan en los variados recorridos que propone la exposición de CaixaForumm, que ha preparado además un programa de actividades paralelas en torno a la misma que se puede consultar y reservar a través de su página web. Además, un equipo de grabación filmó el montaje de la exposición para dar luz a esos procesos que a menudo quedan en la sombra, como la apertura de cajas o la realización de los informes de conservación de las obras de arte. Con todo ese material audiovisual se ha realizado el documental 'Retratar lo invisible' que se puede ver en CaixaForum+.