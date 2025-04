Encuentro de generaciones en Sevilla: Monika Buch y Ubay Murillo, en diálogo

Monika Buch (Valencia, 1936) y Ubay Murillo (Tenerife, 1978) se dan cita en una misma exposición titulada 'Encuentros ópticos', en la galería Rafael Ortiz. Es un cruce inédito entre generaciones de artistas que han llevado hasta la fecha una obra ... completamente ajena el uno del otro. Sin embargo, el 'feeling' entre ambas creaciones ha sido innegable.

En lo que se refiere a Monika Buch, a punto de cumplir los 90 años, es una más de las mujeres postergadas del arte hasta hace menos de veinte años. Su infancia transcurrió entre España y Alemania, siendo exiliada dos veces, una como consecuencia de la Guerra Civil y la segunda por la Guerra Mundial. Actualmente reside en la ciudad de Utrech, en los Países Bajos. Es la primera y única española que estudió en la 'HfG de Ulm'(Escuela Gestaltung o Escuela de Diseño de Ulm), institución heredera de la revolucionaria Escuela de la Bauhaus, siendo una de las escasas creadoras que se dedicaron en el siglo XX a la abstracción geométrica.

Por su parte, Ubay Murillo es un artista que vive entre Canarias y Berlín. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, su obra está a caballo entre varias disciplinas como la pintura, el collage y la instalación, combinando diversas metodologías y soluciones visuales de un medio a otro y en diferentes soportes.

Asegura Ubay Murillo que «Monika Buch fue de esas tantas mujeres artistas en España que fueron ignoradas y descubiertas hace muy poco. Yo la descubrí por el galerista Rafael Ortiz, y me encontré con su trabajo y me gustó bastante. Quería empezar a trabajar con algunas piezas ópticas que tenían que ver con mis tesis de trabajo, que va sobre la imagen del cuerpo, esa imagen que hacemos a través de los medios y cómo esa industria toma dichos patrones y estructuras, que son también las que se ven en la obra de Monika Buch, y las incorporaba al lenguaje de la moda». Igualmente, el artista añade que «como esas son mis tesis de trabajo, se las mostré a Rafael Ortiz y me propuso el diálogo con la obra de Mónika Buch, cuyo trabajo son estructuras, y a mí me interesan estas metaestructuras, que es donde me sitúo. Partimos de supuestos teóricos muy distintos, es verdad, y eso es lo interesante».

El artista tinerfeño está muy sorprendido porque el encuentro de las obras de ambos está funcionando muy bien. «Lo que me interesa es el diálogo intergeneracional. Mónika Buch tiene cerca de 90 años y yo 46, y me parece fantástico encontrar ese tipo de diálogo con alguien que no sea de tu generación, es un trabajo muy bonito porque exige investigación por mi parte, leer los contextos de la época, la biografía de Monika Buch..., y de ahí he ido sacando las ideas. Por ejemplo, sus dos exilios son estructuras, cambian tu manera de vivir y de ver el mundo, y son mimbres que forman su historia», subraya Murillo.

En la exposición hay 'cuerpos que desaparecen'. En ese sentido, el creador canario dice que «son cuerpos que se encuentran en fase de abstracción que es también una forma de estructura, y me interesa eso en relación con el capitalismo en el campo de la moda, que a veces lo que hacen es hacer desaparecer el cuerpo o adaptarlo a un espacio de consumo, caigan las costillas que caigan, o incluso imponerlo».

Para Ubay Murillo, esa misma estructura formal se encuentra totalmente integrada en otra estructura, la de la moda. La moda se ocupa en principio del cuerpo, de ofrecer una imagen del mismo en la nos proyectamos y ese cuerpo tanto físico y social se encuentra condicionado por esa abstracción. «Esas son mis lecturas sobre las estructuras, y las de Monika Buch están atadas a un tiempo y responden a una ideología y a un momento de la historia de las imágenes, y eso me interesaba mucho, igual que mis imágenes están atadas a mi momento».

Dice Ubay Murillo que el hecho de ser insular no sabe si le influye. «No sé si mi insularidad ejerce un papel a la hora de haber fabricado estas imágenes. Sí puedo decir que, como insular, lo que sí soy es periferia, y si ya Sevilla es periferia con respecto a los grandes centros del arte, Canarias es como la periferia de la periferia. Pero a la hora de haber hecho estas imágenes creo que no tiene mucha importancia, porque son el resultado de una investigación sobre el campo de la moda, y me han llegado imágenes de blogs, revistas, etc. Mi trabajo ha sido recogerlas. En el mundo en que estamos podemos movernos a un golpe de clic».

'Encuentros ópticos'. Mónika Buch y Ubay Murillo Dónde: galería Rafael Ortiz.

Dirección: calle Mármoles, 12.

Cuándo: hasta el 23 de mayo.

Horario: de lunes a viernes de 11 a 13:30 h y de 18 a 21 h.

Entrada: gratis.

El artista comparte su vida entre Berlín y Canarias y dice que como 'outsider' tiene otro tipo de visión, porque mantiene contacto con varias generación de artistas, «y veo lo que se está haciendo constantemente en España. Sí es verdad que hay artistas españoles que trabajan con galerías alemanas de primera línea, y es verdad que el arte en España todavía no tiene una clara salida fuera, aunque ya se vean algunos artistas que sí lo han conseguido, y eso es muy esperanzador».