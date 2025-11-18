Suscríbete a
'Contenido sensible', una exposición que invita a repensar la fotografía desde la luz y la materialidad

La muestra del artista Miguel Mendoza, disponible del 17 al 28 de noviembre en la Sala Laraña, abre un espacio de diálogo entre lo visual y lo táctil sobre cómo las interacciones con los dispositivos digitales alteran nuestro vínculo con la fotografía

La Sala Laraña acoge la exposición del artista gaditano Miguel Mendoza
La Sala Laraña de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla acoge del 17 al 28 de noviembre la exposición 'Contenido sensible', un proyecto del artista e investigador Miguel Mendoza (Olvera, 1999) y comisariado por Áurea Muñoz del Amo y María del ... Mar Bernal. La muestra reúne obra gráfica abordando la fotografía desde lo escultórico e instalativo en un conjunto que sirve para reflexionar sobre la materialidad de lo fotográfico desde una perspectiva crítica y reflexiva, explorando los vínculos entre la luz, la imagen y las interacciones digitales.

Descarga la app