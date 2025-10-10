Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Feijóo reprocha a Sánchez no haber felicitado aún a Corina Machado: «Les han puesto ante el espejo de su infamia»

arte

El Círculo Mercantil de Sevilla expone miradas de distintos artistas sobre Felipe VI

La muestra 'El Rey a los ojos de los pintores españoles' se ha inaugurado este viernes

Antonio Sosa y Quique Sarzamora, diálogo de generaciones en Santa Clara

Tres de las obras expuestas. En el centro se aprecia el cuadro que pintó el artista sevillano César Ramírez
Tres de las obras expuestas. En el centro se aprecia el cuadro que pintó el artista sevillano César Ramírez manuel olmedo
Qué Plan

Qué Plan

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Círculo Mercantil continúa con su nutrida agenda de muestras de diversa índole con la exposición 'El Rey a los ojos de los pintores españoles', organizada por la Hermandad Nacional Monárquica de España. La muestra recoge fotografías digitales de retratos y ... cuadros originales pintados por artistas españoles en diferentes facetas de la actividad de Felipe VI, SAR la Princesa de Asturias y otros miembros de la Casa Real.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app