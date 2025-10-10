El Círculo Mercantil de Sevilla expone miradas de distintos artistas sobre Felipe VI

El Círculo Mercantil continúa con su nutrida agenda de muestras de diversa índole con la exposición 'El Rey a los ojos de los pintores españoles', organizada por la Hermandad Nacional Monárquica de España. La muestra recoge fotografías digitales de retratos y ... cuadros originales pintados por artistas españoles en diferentes facetas de la actividad de Felipe VI, SAR la Princesa de Asturias y otros miembros de la Casa Real.

La exposición consta de 33 reproducciones digitales de alta calidad de originales de 20 artistas españoles de prestigio en el mundo pictórico, salvo el cuadro cedido por el Círculo Mercantil, una obra original pintada por el artista sevillano César Ramírez, con motivo del 150 aniversario del Círculo Mercantil que contó con la Presidencia de Honor de Su Majestad.

Entre los pintores que firman las obras expuestas se encuentran: Ricardo Sanz, Emiliano Fernández Galiano, Jacq dD´lile, Marta Arespacochaga, Juan Valdés, Antonio Montiel, Nuria Sureda, Jose Tomás Pérez Indiano, Antonio Roa, Amelia Esteban Tudela y Fernando García Monzón, entre otros.

Esta muestra llega a Sevilla tras pasar por Madrid, Toledo, Córdoba, Valencia, Baleares, Ceuta, Melilla y Oviedo, donde fue inaugurada por el Rey Felipe VI, acompañado por la Reina Doña Letizia, Doña Leonor y la Infanta Doña Sofía.

'El Rey a los ojos de los pintores españoles' Dónde: Círculo Mercantil de Sevilla.

Dirección:

Cuándo: hasta el 19 de octubre.

Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. El 19 de octubre se clausurará a las 14 horas.

Entrada: gratis.

Al acto de inauguración asistieron diversas autoridades y representantes institucionales, entre ellos José María González Mesa, presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, acompañado por miembros de su junta directiva; Juan Bueno, primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda; Fernando Rodríguez Galisteo, concejal del grupo VOX en el Ayuntamiento; Juan José Primo Jurado, director del Instituto Andaluz de Patrimonio Artístico; José Fernández García, presidente de la Hermandad Nacional Monárquica; Juan José Martín, el secretario Nacional de Expansión y Desarrollo, y María Fidalgo Casares, catedrática de Historia y comisaria de la exposición.