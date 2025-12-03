El arte como vehículo de inclusión: un recorrido por 'Almazuela', la nueva exposición en Sevilla

Dicen que en la diversidad está la riqueza, y este miércoles 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, esa frase ha cobrado sentido en Sevilla con la inauguración de 'Almazuela', una exposición que pone en valor miradas distintas y ... formas únicas de crear. La muestra se podrá visitar hasta el 1 de marzo de 2026 en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, situada en el Paseo de las Delicias.

En esta ocasión, la FVMO y la Fundación Randstad han unido fuerzas para presentar un recorrido que reivindica el Art Brut, una corriente que reivindica prácticas creativas fuera de los circuitos académicos y comerciales, y el talento de 38 artistas con discapacidad intelectual: Álvaro Herrera Sánchez, Ana Gómez, Ana Vargas, Artem Ibadulaiev, Beatriz Segura, Benjamín Pineda, Carlos García, Carmen Candelera, Claudia Zorrilla, Dania Mellado, Daniel Parejo, Fátima Calderón, Felipe Rubiales, Francisco Gamarro, Helliot Baeza, Ignacio Lledó, Jaime García, José Caro, José Manuel Muñoz, Juan Gómez, Luis Moya, Mar Calvo, María del Carmen Bohórquez, Natalia Vargas, Natalia Montoya Vargas, Pablo de la Cerda, Paco Campa, Paco España, Punam Marañón Cintas, Reyes Vergara Cano, Ricardo Rojas Soriano, Rocío Flores, Sergio Ruíz, Sonsoles Babiano Álvarez de los Corrales, Teresa Rodríguez-Barbero, Ulises López y Yolanda Carballo Sarmiento.

Primera sala de la muestra víctor rodríguez

Durante la inauguración, un acto que congregó a más de un centenar de personas, Luis García de Tejada Ricart, director general de la FVMO, subrayó que «la diversidad es una riqueza, no una excepción», defendiendo un modelo cultural accesible. Por su parte, Marta Valer Munilla, directora nacional de Alianzas Estratégicas de Fundación Randstad, destacó que «el arte y la inclusión se potencian cuando se comparten» y definió la exposición como «una demostración de que la diversidad también se expresa en cultura».

El acto contó también con la presencia de instituciones como Aurora Lazo Barral, directora general de Incentivos para el Empleo y Competitividad Empresarial de la Junta de Andalucía, que recordó que en la comunidad «solo una de cada cinco personas con discapacidad tiene empleo», anunciando medidas para mejorar la contratación y la formación. Desde el Ayuntamiento de Sevilla, Reyes Casares Ordóñez , jefa de la sección de Trabajo Social, intervino señalando que las piezas expuestas reflejan «una Sevilla diversa, plural, construida a partir del talento único de cada persona». En esta misma línea, Pedro Calbó Roca, director general de Personas con Discapacidad, defendió el papel del arte como «vía de inclusión y un vehículo para mostrar capacidades creativas».

Nuevas perspectivas

Hay una teoría que dice que las personas destinadas a encontrarse están unidas por un hilo rojo invisible. Puede estirarse, enredarse o perderse de vista, pero nunca se rompe. En 'Almazuela', este símbolo atraviesa la primera parte de la exposición con el objetivo de guiar al visitante, enlazar obras y mostrar el arte como punto de encuentro, como un recorrido común.

Obras del Centro de Ceración Danza Mobile víctor rodríguez

Nada más atravesar la portería de la FVMO, el visitante es recibido por el logo de la muestra, una obra compuesta por 56 puntos unidos con un hilo rojo en forma de corazón. Tras cruzar la puerta, una introducción al concepto de Art Brut da la bienvenida al visitante. En ella, se explica que el concepto fue acuñado por Jean Dubuffet, y se caracteriza por su autenticidad, fuerza expresiva y singularidad, mostrando formas y lenguajes propios que amplían los límites de lo que se considera arte.

Nada más cruzar a la primera sala, el visitante se encuentra con una enorme carpa que domina el espacio. La obra del Proyecto DISTRA de la FVMO, encabezada por Adriana Tores Silva, cobra sentido al girar 180º y descubrir dos manos sosteniendo un hilo rojo junto a la frase «Yo soy GRACIAS». De ahí que, a lo largo del exterior de la instalación, se pueden leer mensajes cotidianos cargados de gratitud, como «gracias por el tren. Hoy me siento feliz porque me gusta coger el tren», «gracias por el arroz chino de Rosanna» o «me hace feliz ir al cine de Zona Este», acompañados de ilustraciones que dan vida a cada una de las palabras.

En la siguiente estancia, correspondiente a la producción del Centro de Creación Danza Mobile, una veintena de cuadros inundan el lado derecho de la sala de color. Frente a ellos, en contraste, se exhiben pequeños cuadros azules con detalles en blanco y rojo, incluyendo discretos fragmentos de hilo rojo. Cada obra tiene fuerza propia, y aunque forman un conjunto, merece la pena detenerse en cada una para apreciar los detalles.

El recorrido continúa con una sala inmersiva que transforma el espacio en un fondo marino a través de plásticos, proyecciones de agua y esculturas que dan vida a peces, medusas, tortugas, mantas, delfines. La instalación, una creación de Ricardo Rojas, combina materiales cotidianos como hilo, alambre, lana o palos para dar forma a figuras que mezclan lo real y lo imaginario en una visión poética del mundo natural.

Baraja de cartas del Centro de Día de La Puebla de Cazalla víctor rodríguez

Una vez dejado atrás el fondo marino, el viaje continúa con los artistas del Centro de Día de La Puebla de Cazalla, que reciben al espectador con el 'Panorama móvil automático: de ida y vuelta', una instalación inspirada en los espectáculos pre-cinematográficos del siglo XIX como el 'Gran panorama móvil del Misisipi' de John Banvard. La obra combina pintura, sonido y movimiento a través de una estructura giratoria que muestra escenas enlazadas a modo de relato visual. Asimismo, en las salas siguientes se suceden pinturas y dibujos llenos de color, que culminan en una original reinterpretación de una baraja de cartas, reflejando la creatividad de los participantes.

Finalmente, la última parada de 'Almazuela' permite descubrir la obra de Fátima Calderón, que desarrolla un universo propio poblado de criaturas fantásticas. A partir de un único personaje -mitad hombre, mitad antílope- muestra figuras negras con rasgos marinos, cuernos, aletas o colas, cada una con un nombre y carácter propio. El trabajo de Fátima se ha visto fortalecido gracias al apoyo del Centro Ocupacional de La Puebla de Cazalla y a talleres de creación, y constituye un ejemplo de cómo la constancia y la experimentación permiten expandir un proyecto artístico único.

'Almazuela' Fecha: hasta el 1 de marzo de 2026.

Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 horas. Fines de semana, de 10 a 14 horas.

Lugar: Fundación Valentín de Madariaga y Oya, Paseo de las Delicias, 7.

De esta manera, 'Almazuela' se presenta como un espacio de encuentro para quienes conciben el arte como derecho, como lenguaje común y como herramienta de transformación social. Este proyecto colectivo, que da visibilidad a miradas singulares y voces que suelen permanecer al margen del panorama artístico convencional, se convierte en la oportunidad perfecta para descubrir nuevas formas de creación, conectar con la diversidad, reconocer el valor del talento en todas sus formas y derribar el estigma de que la discapacidad implica incapacidad.