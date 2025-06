Alejandro Quincoces: «El paisaje urbano es el drama de contar la vida cotidiana»

Alejandro Quincoces (Bilbao 1951), tiene tras de sí una larga carrera artística desde incluso antes de terminar sus estudios de Bellas Artes en su tierra natal. Pintor cuyas preferencias se fijan en los paisajes urbanos, temática que cultiva desde hace más de veinticinco años, presenta estos días en la galería Haurie la exposición titulada 'Las luces y las sombras', donde combina sus tradicionales cuadros de paisajes urbanos con marinas e incluso cuadros sobre el propio estudio del pintor.

En unos primeros años se sintió identificado con el paisaje más rural que se relacionaba con la Escuela de Madrid, Martínez Novillo o Agustín Redondela, «pero la misma Carmen Laffón también me ha gustado muchísimo», asegura.

Dice que el paisaje urbano tiene una característica muy importante, «me importa muchísimo la realidad cotidiana que es más contemporánea, la nuestra, la que nos toca, y a ella nos remitimos, a contar la vida tan intervenida como la tenemos en estos momentos, en lo político, en redes..., por eso para mí es paisaje urbano es la forma de contar el drama de la vida cotidiana. En lo urbano se entierran todas las pasiones y deseos del ser humano y donde transcurren todos los acontecimientos«.

Su pintura figurativa se acerca también al expresionismo, aunque confiesa que tuvo una primera época llena de dudas, «como todo principiante, y en mi caso no lo tuve claro. Sí tenía unos ideales hacia la figuración, aunque había pintores impresionistas que me gustaban. Yo viví la figuración impresionista española y sobre todo a movimientos como el grupo el Paso, era una forma nueva de entender la pintura en España. Yo conocí la pintura abstracta cuando tenía doce años».

En cuanto a las corrientes artísticas, nunca le interesaron los abstractos norteamericanos, «son unos señores que admiro porque inventaron una forma nueva de entender la pintura, pero no me interesaron como pintores, sino como inventores. Quizás me he sentido más cercano a De Koening, aunque no por su color. A mi interesaban los informalistas españoles, Ribera, Feito, Millares, Mompó».

Pintor de ciudades como Nueva York, Bogotá, Bilbao, Chicago, cree que el alma de las ciudades está en los elementos más sórdidos, «hay unas ciudades bellísimas, por ejemplo Chicago, una ciudad llena de cristal por todas partes, pero ese aspecto tan lustroso me interesa menos para la pintura. Me interesan más las huellas que deja el hombre en las ciudades, en el escenario en el que ocurren las cosas, y el tiempo que deja su huella en los edificios». También le interesa el clima, «el tiempo atmosférico caracteriza mucho a las ciudades. En Nueva York puedes despertarte nublado y a mediodía luce el sol y luego se pone a llover... O Sevilla, no se concibe pintar Sevilla sin sol. Las ciudades son el tiempo y las personas».

En la exposición de la galería Haurie presenta algunos cuadros de marinas, «es una cosa nueva. Yo pinté unas marinas hace siete años que dejé postergadas a la espera de razonar aquello mejor y evaluarlo con más detenimiento. Ahora lo practico con más asiduidad, porque en los últimos dos años he pintado siete marinas pero siempre detrás de una atmósfera romántica, épica, como hacían los pintores holandeses del XVII«, y dice que del paisaje le interesa lo que acontece, »soy de norte y tengo un ambiente nostálgico que me rodea, y he vivido el ambiente marino de una manera muy dramática, con más sombras que luz«.

Como otros muchos pintores ha hecho cuadros sobre su estudio, como para dejar testimonio de algo, «es que el estudio es el sitio donde vives, y el que te permite expresar tu mundo, tus vivencias naturales, es el espejo de tu vida». Lo que le interesa del realismo son los elementos más comunes y normales de las personas.

En cuanto a si la figuración sigue estando en el imaginario del amante de la pintura, Alejandro Quincoces cree que, «la figuración no se ha ido nunca de la pintura, lo que ocurre es que hemos vivido un proceso de cambio a partir de los años 40 del pasado siglo. Estados Unidos impone su criterio cultural por oposición al realismo soviético, y por esta razón sobre todo, imponen como símbolo de la modernidad una pintura abstracta y nueva. La primera exposición de expresionistas abstractos americanos tenía no sólo propósitos artísticos, sino también políticos, no en vano fue avalada por el sistema de la época, y el actual sigue apoyando esta manera de entender el arte y por ello y para extenderlo crearon museos, galerías, exposiciones... Nosotros en España vivimos una colonización de lo que fue aquello. Sin embargo en nuestro país hay pintores abstractos, figurativos y de todo tipo bastante desvinculados de todo esto haciendo su propia historia. Yo no diría que la figuración haya perdido vigencia, pero sí ocurre que está fuera del sistema museístico por las razones económicas y políticas. Al contrario de lo que ocurre en China, que procede de una tradición milenaria de la figuración. Un pintor chino no se define como figurativo, sino como un señor que pinta montaña y agua. La figuración es un fenómeno de sociedades iconoclastas«.

Piensa que su mayor desafío como pintor ha sido entenderse a sí mismo porque confiesa haber tenido muchas influencias, «me gustaba todo, lo abstracto, lo impresionista, luego todo lo fui integrando y creando un sistema cada vez más propio tratando de conseguir un objetivo matérico que tenía en la cabeza. La pintura debe partir de un material plástico, y es fundamental la manera de entender los materiales. Rembrandt no se entiende sin su manera de entender sus materiales, con aquella forma tan específica que utilizaba».

Exposición 'Las luces y las sombras'. Galería Haurie Dónde: Calle Guzmán el Bueno, 13

Fecha: hasta el 21 de junio

Horario: de Lunes a Viernes de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Sábados de 11 a 14 horas

Pero también en alguna ocasión se ha quedado bloqueado ante el lienzo blanco, «constantemente. Uno vive en una duda permanente. He tratado de no abusar de lo que conozco, y por eso trato de reafirmarme de lo que deseo en ese momento, porque sin ése impulso natural de representar lo que deseas es imposible divertirse pintando. Para transmitir emociones, uno tiene que emocionarse«, asegura.

En la actualidad sigue con sus ambientes marinos como novedad y pintando situaciones un tanto dramáticas, «ciudades en situación de guerra, he hecho un cuadro sobre Gaza, es decir la vida cotidiana, la que acontece personalmente y a la Humanidad, y de momento no voy a cambiar de temática».

