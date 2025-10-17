Feria Outlet Sevilla 2025: ¿dónde y cuándo?

Este 2025 vuelve esta popular feria con una nueva edición que como es costumbre, durará tres días consecutivos. Como ya ocurrió el pasado año, los descuentos de los productos oscilarán entre el 60%, el 70 % y hasta el 80% de su precio.

Para preparar este inicio de otoño, esta feria se celebrará el 17, 18 y 19 de octubre. Una semana antes de su celebración en el año 2024. Durante todo el fin de semana el horario abrirá a las 10:00 horas y finalizará a las 22:00 horas ininterrumpidamente.

Esta edición tendrá su sede en el Estadio de La Cartuja, al cual se podrá acceder por la puerta número 6. Para llegar al estadio se podrá hacer de diferentes maneras. Con un vehículo particular, que para ello se habilitará un parking gratuito, o mediante el transporte público: las líneas de autobús C1 y C2 de Tussam.

Una vez dentro, la feria contará con artículos de moda de primeras firmas, así como mucha variedad de complementos, accesorios y calzado. Incluso para este inicio de otoño, también contará en su listado de productos una sección para el hogar.