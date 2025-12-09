Suscríbete a
ABC Premium

CRÍTICA DE ZARZUELA

Una zarzuela muy primorosa

La Compañía Sevilla de Zarzuela volvía al Turina con otro título emblemático: 'El barbero de Sevilla', no sólo por la referencia directa a la ciudad, sino porque su coautor, Gerónimo Giménez, también nació en la capital hispalense.

De izquierda a derecha: Joaquín Caballero, Carlos Ortega, Javier Sánchez-Rivas, Marta García-Morales, Julio Nomdedeu, Amando Martín, Soraya Méncid y Luz Gutiérrez. Elena Martínez (Dirección musical).
De izquierda a derecha: Joaquín Caballero, Carlos Ortega, Javier Sánchez-Rivas, Marta García-Morales, Julio Nomdedeu, Amando Martín, Soraya Méncid y Luz Gutiérrez. Elena Martínez (Dirección musical). C.T.

CARLOS TARÍN

Sevilla

ZARZUELA

El barbero de Sevilla

  • Programa: Música de Gerónimo Giménez y Manuel Nieto. Letra de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios.
  • Intérpretes: Soraya Méncid, Luz Gutiérrez, Marta García-Morales, Javier Sánchez-Rivas, Julio Nomdedeu, Amando Martín, Carlos Ortega Joaquín Caballero. Coro y Orquesta Titular de la Compañía Sevillana de Zarzuela.
  • Dirección musical: Elena Martínez.
  • Dirección de Escena: Marta García-Morales.
  • Adaptación del Libreto: Alejandro Rull.
  • Producción Ejecutiva: Javier Sánchez-Rivas.
  • Producción: Compañía Sevillana de Zarzuela.
  • Lugar: Teatro Turina.
  • Fecha: 08/12/2025.

Apenas iniciado el siglo XX la zarzuela chica lo estrenaba con la versión zarzuelística de 'El barbero de Sevilla', que incluía 'préstamos' de la ópera original de Rossini (y de la 'Lucia') o recogía el mundo interior del canto con un punto mordaz, ... con un libreto divertido y muy bien trenzado, que además se acrecentaba con el arte de los participantes, tanto cantantes como actores-cantantes, basándose en sólo cinco números musicales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app