En vídeo: el pasodoble que le regaló Manuel Carrasco a Manu Sánchez en su concierto de Sevilla

Los conciertos de Manuel Carrasco han dejado huella en Sevilla. El artista onubense se ha dejado la piel en sendos espectáculos del pasado fin de semana en la capital hispalense, y con su primera parada de su 'Corazón y Flecha tour' ha conseguido su propósito: emocionar a las 140.000 personas que se congregaron en el estadio de la Cartuja desde el estallido de la primera nota.

El de Isla Cristina sabe cómo llevar a Sevilla y mecerla a través de sus canciones, mientras que dosifica gustosamente algunas bonitas dedicatorias a amigos suyos o mensajes a la ciudad en forma de sevillanas. Uno de los homenajes fue a la joven sevillana Elena Huelva, fallecida el pasado 3 de enero debido a un sarcoma de Ewing y a la que el cantante estaba muy unido. Tras cantar su himno al cáncer, 'Mujer de las mil batallas', una imagen creada mediante estrellas en el cielo aparecía en las pantallas y el lema que ella mismo hizo viral: «Tus ganas ganan».

Pero Carrasco no solo se acordó de Elena. Durante el concierto del sábado, el onubense también tuvo palabras de ánimo para su amigo Manu Sánchez, al que dedicó uno de los pasodobles más famosos del artista y que forma parte de su repertorio: 'Soy afortunado'. «Me gustaría dedicarle esta canción tan especial, que sé que además le gusta mucho, para mandarle mucha fuerza desde aquí, desde el concierto, a mi amigo Manu Sánchez».

El humorista y presentador de 'Tierra de talento' en Canal Sur, que ha anunciado hace una semana que padece un cáncer testicular, ha reaccionado al homenaje que el cantante le hizo en el estadio de la Cartuja ante 70.000 personas: «¡¡Gracias, hermano!! ¡¡Gracias!!Eres grande, muy muy grande, AMIGO. Claro que 'Soy afortunao, porque los mayores tesoros que tengo no los he comprao'… como tu amistad, tu cariño y tu generosidad. ¡Gracias por acordarte de mí en uno de los días más grandes de tu carrera y de tu vida! Arrancando gira, batiendo récords y cumpliendo sueños. Gracias por regalarme la esperanza, la energía y la fuerza de la amistad sin condiciones, sin miedo y sin límites».

🤍🥹🙏🏼¡¡GRACIAS, HERMANO!! ¡¡GRACIAS, @manuelcarrasco_ mío!! Eres grande, muy muy grande, AMIGO. Claro que «Soy afortunao, porque los mayores tesoros que tengo no los he comprao»… como tu amistad, tu cariño y tu generosidad. ¡Gracias por acordarte de mí en uno de los días más… pic.twitter.com/aQl5xiJS7F — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) June 5, 2023

«Te lo he dicho… no puedo parar de felicidad y de emoción al oírte dedicarme ese pasodoble que es filosofía de la vida que nos gusta, que predicamos y en la que creemos juntos. No puedo dejar de llorar de felicidad y de emoción al escucharte pronunciar mi nombre y sentir el rugido del estadio de la Cartuja entero haciéndome sentir invencible». «¡Gracias a cada una de las voces de ese rugido, que siempre retumbará en mi corazón, mi mente y mi alma!», resaltaba. «¡Te debo una de las muy grandes!» «¡¡¡¡¡¡TE QUIERO!!!!!!¡¡¡¡¡¡PAPAAAAAAAU!!!!!!»