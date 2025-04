Víctor Manuel: «A los políticos nacionalistas catalanes tiene que llegarles más castigo, habrá que decirles que son imbéciles»

Víctor Manuel (Mieres, 1947) encarna uno de los escasísimos diques de contención de la canción protesta, el género que tuvo su momento álgido a finales de los sesenta y los setenta. A sus 77 años, el asturiano sigue cantando a los problemas que ... afloran en cada momento en la sociedad, principalmente en la española. De hecho, su último disco, en alusión a la situación política y a los derroteros que está tomando el acelerado ritmo de vida actual, avances tecnológicos incluidos, llevaba por título 'Nada está en su sitio'.

Este sábado 21 regresa a Sevilla, concretamente al Auditorio Los del Río de Dos Hermanas, inmerso en su ambiciosa gira sinfónica. Una cita en la que estará acompañado en el escenario nazareno por más de un centenar de músicos (la Orquesta Filarmónica de Málaga, un coro y su propia banda).

Este concierto forma parte de 'Metrópolis', la extensión en la provincia del 'Festival del Patio', un ciclo de conciertos organizado por la Diputación de Sevilla y que se ofrece de forma gratuita en el principal bastión socialista, Dos Hermanas, y en el pueblo del que su presidente es alcalde, La Rinconada. Las invitaciones para el espectáculo están agotadas desde hace unos días.

-Un cantautor interpretando sus canciones rodeado de más de cien músicos. El intimismo que se presupone a sus canciones desaparece para dar paso a un espectáculo mucho más coral y rotundo. ¿Cómo surge la idea?

-Este concierto lo hicimos hace 25 años, en Gijón nada más. Fue un disco que titulamos 'Vivir para cantarlo'. Fue algo muy bonito, y cuando lo volvimos a escuchar hace tres o cuatro años todos decidimos que estaría bien volver a repetirlo. Lo que pasa es que ahora es mucho más complicado, en el sentido de que son veintitantos conciertos con diferentes orquestas, ensayando con cada una de ellas. Ensayo el triple de lo que lo hago para un concierto normal. Es algo muy bonito pero muy trabajoso.

-¿Qué puede adelantar acerca de lo que se van a encontrar los miles de personas que asistirán a su concierto esta noche?

-Hay una primera parte en la que repaso las canciones más antiguas, 'El abuelo Vítor, Paxarinos', etcétera mezcladas con algunas tradicionales asturianas, sobre todo del músico ovetense Martínez Torner. Esa primera mitad es muy entretenida y variada. la segunda es más contemporánea, hay entran Solo pienso en ti, Soy un corazón tendido al sol, canciones muy reconocibles por la gente. Desde el principio hasta el fin el sonido es tan bello, tan rotundo, que funciona por aplastamiento.

-¿Este concierto no hubiese lucido mejor en un auditorio cerrado?

-Sí, pero bueno, todavía es verano y al aire libre también funciona muy bien. En Vigo hicimos uno similar hace poco y fue todo un éxito. No nos cortamos con nada, tenemos el mejor ingeniero de sonido que hay en este país, que es José Luis Crespo. Hace sonar una lavadora.

-Además, tiene la peculiaridad de que es gratis. Supongo que será el único de la gira…

-Es el único, sí. Es que ya no pasa mucho eso de hacer conciertos gratuitos.

-¿Cree que la cultura debería ser más accesible con iniciativas de este tipo?

-Seguramente sí, aunque yo no soy partidario de que todas las cosas sean gratuitas. Creo que la gente tiene que pagar, mucho o poco, por ir a ver un concierto. Pero tampoco está mal que haya algo así de vez en cuando. En este caso creo que está organizado por la Diputación de Sevilla.

-Ha habido polémica con este asunto. La Diputación ha 'regalado' su concierto y el de La Plazuela a dos bastiones socialistas de la provincia, Dos Hermanas y La Rinconada.

-Cuando me dicen que la Diputación organiza una cosa siempre recuerdo lo que cuenta Joaquín Sabina que dijo su padre justo antes de morir. Ya estaba agonizando, Joaquín estaba al lado de su cama, y lo último que se le ocurrió decir fue: «¿Pero de dónde sacarán el dinero las diputaciones?» (risas).

-¿Qué le queda por hacer en la música a Víctor Manuel?

-¡Ojalá sea mucho! Mira, acabo de escribir un montón de canciones y el próximo lunes empiezo a grabar. Así que fíjate, en plena gira y a punto de meterme en el estudio. Estoy como una moto, con un subidón tremendo por empezar otra vez la rueda eterna de escribir, grabar, y ponerlas en el aire.

-¿La canción protesta se ha convertido en un género en peligro de extinción o directamente ha desaparecido?

-No sé, es que es muy complicado. Por supuesto, sigue habiendo cosas por las que protestar, por las que mostrar tu desacuerdo. Creo que sí hay gente que se ocupa de hacer esas cosas, yo personalmente lo hago en muchas de mis canciones, pero ahora todo es mucho más complicado. Creo que el peligro que tienen ahora los cantantes es la autocensura, que es lo más peligroso de todo. Es como una especie de espada de Damocles que no sabes cuándo te va a atacar y por qué motivo; de repente te cae encima y te hacen un chafarrinón contigo, te anulan no solo ante el público, sino incluso ante ti mismo. Y esos temores son fundados, son reales. Y por eso la gente se cuida más de meterse en jaleos.

-Me sorprende que diga que ahora es más complicado.

-En ciertos aspectos lo es. Por ejemplo, cuando yo empezaba, en los años sesenta y setenta, encontrábamos mucha complicidad en los medios sonoros, en las emisoras de radio, y ahora eso no ocurre ni por asomo. Ahora con las radiofórmulas está todo tan parametrado, tan ajustado que lo hace imposible a no ser que sean emisoras minoritarias. Los canales mayoritarios están cerrados para la gente que quiere hacer música alternativa.

-A eso hay que sumar Internet, las redes…

-Las redes al final es un tubito que discrimina, sin ellas seríamos más libres. Aunque condicionan mucho menos que los algoritmos, que tienen una clara intencionalidad y son los grandes hijos de la gran puta.

-Entonces, descartamos que el artista de ahora sea menos comprometido, simplemente son las circunstancias.

-Sí, yo creo que existen unas circunstancias que obligan a estar menos comprometidos. Si quieres desarrollar una carrera fluida y que te pasen cosas desde un punto comercial tienes que evitar ciertos problemas, es decir, cuanto menos comprometido, mejor.

-Su último disco lo tituló 'Casi nada está en su sitio'. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron?

-Ya ni me acuerdo. Al final nos hemos acostumbrado a que las cosas no estén en su sitio. Vivimos en una constante normalización de la barbarie.

-A lo largo de su carrera siempre ha apostado por el campo como temática. Su disco 'Verde', es un claro ejemplo. Otro es su canción 'Pastor que tas en el monte', que sonará este sábado en Dos Hermanas. La vida campestre, lo bucólico, siempre ha sido un tema muy recurrente no solo en el cancionero de Víctor Manuel, sino tradicionalmente en la poesía, Desde Quevedo y sus sonetos pastoriles hasta Walt Whitman, pasando por Unamuno o Machado, ¿por qué ahora no? ¿Cree que hay una sobredosis de urbanita?

-Sí, lo urbanita está primando sobre lo campestre, evidentemente. Sobre todo en algunos aspectos, porque después, a la hora de orientar el voto los gobiernos ya se encargan de que predomine lo campestre sobre lo urbanita. Cuanto más conservador sea el voto, mejor le va a un espectro político. Pasa en Estados Unidos, pasa en Cataluña y en el resto de España. El voto de Soria no vale lo mismo que un voto en Sevilla ciudad. Parece que el mundo está organizado así, y causa perplejidad, que valga conseguir un diputado en un sitio tantos votos y en un sitio más campestre tantos… Es lo que hay, y parece que nadie tenga intención de cambiar eso.

-A nivel artístico, por qué no hay ningún cantautor joven que escriba sobre algo campestre.

-Sí, es cierto. Hay mucha noche, mucho bar y mucho humo en las canciones. Aunque empieza a haber, aunque muy incipiente, un retorno a la música tradicional. Lo encuentras en Andalucía, en Asturias. Este retorno será más sólido en la medida que pasen los años porque sí siento que hay mucha gente que no está en lo urbanita y en esa cosa que parece agónica y que no tiene salidas. Yo lo que echo de menos es la variedad. Hecho de menos esa radio donde, por ejemplo, en Los 40 Principales escuchabas a Paco de Lucía, a Serrat, a Camilo Sesto, a Pink Floyd. Había una variedad absoluta, en cambio, ahora es un aburrimiento. ¡Paco de Lucía fue número uno con 'Entre dos aguas'! Eso ahora es imposible. Esas cosas ya no pueden pasar. Hemos ido para atrás claramente en ese sentido. Hay una involución en todos los sentidos. Ahora toda la música se ha uniformado y por eso se ha hecho muy aburrida.

-Y sobre el tema catalán, ¿qué me dice? La última vez que hablamos me hizo la siguiente afirmación: «Echo de menos el coraje de algunos políticos catalanes para dirigirse a la ciudadanía y decirle: «Mirad, esto ha sido un mal sueño, por ahí no podemos tirar, habrá que inventar otras cosas, pero desde luego todo esto que hemos contado es mentira».

-Desde la última vez que hablamos ha bajado el suflé muchísimo. Sé un poco de lo que hablo, porque periódicamente voy a Cataluña, canto en Cataluña y hablo mucho con la gente, me encuentro con periodistas, y veo sus estados de ánimo. Insisto en que esto debería empezar por que hubiese unos señores que dijeran: «La hemos cagado, nos hemos equivocado y nos vamos a nuestra casa». Pero no, siguen ahí todos. En la política española, lo que se ha hecho por regla general es tener a gente obediente que no dé mucho la lata, y a partir de ahí pues ir medrando, ir ocupando puestos en la administración cuando gobiernan. Entonces como en Cataluña nadie ha dicho que se ha equivocado, pues ellos dan por sentado que todo esto es un regalo. Me refiero a la amnistía, es un regalo porque todo lo que ellos habían hecho era un acierto, todos son regalos porque nunca se habían equivocado. Pero ellos sí saben que se han equivocado y la gente también lo sabe. De ahí las elecciones últimas que se han dado en Cataluña, ¿no? Que ha sido un castigo al nacionalismo.

-¿El castigo al nacionalismo ha tocado techo?

-Todavía no hemos llegado a eso. Tiene que llegarles más castigo todavía y, además, habrá que decirles que son imbéciles.