Vanesa Martín cautiva con 'Casa Mía' a un público entregado en la Maestranza La artista malagueña desgranó su nuevo álbum a la par que emocionaba con los temas más emblemáticos de su carrera musical

Cuando se trata de erizar la piel Vanesa Martín sabe muy bien de lo que habla y lo volvió a demostrar en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla este viernes. La malagueña se ganó al público hispalense lanzando un dardo directo con su nuevo disco 'Casa Mia' mostrando su lado más rebelde, libre y experimental desde lo más hondo de sus entretelas sin perder esa esencia que la caracteriza. Sevilla se sintió huésped en la morada de la cantautora que se deshizo en versos y sonidos más cercanos a ritmos latinos y donde tenía cabida hasta el autotune.

La noche se esperaba cercana y tanto el respetable como la cantante no lo dudaron y se perdieron en este nuevo universo, cuajado de temas novedosos, donde no faltaron tampoco los más conocidos de su dilatada trayectoria musical.

Se despachó de manera soberbia al inicio cuando soltó algunas perlas a la ciudad que tantas veces la acogió: «No os podéis imaginar las ganas que tenía de llegar a este lugar, a esta plaza de toros maravillosa y encontraros de frente y cantaros estas historias de 'Casa Mia' y de muchos discos. Sevilla es una ciudad única que me remueve de una forma diferente. Todos mis primeros pasos en mi carrera se han dado aquí en Sevilla. Mi primer doblete, en Sevilla, la primera chica que hacía el auditorio Rocío Jurado, Sevilla. Han sido muchas primeras veces. El primer DVD en vivo, Sevilla. Yo sé que Sevilla no le abre los brazos a todo el mundo. Estoy muy decidida a dejaros la camiseta sudada de emociones». Pero primero abrió el espectáculo con dos temas conocidos de anteriores trabajos como 'Hábito de ti' y 'De tus ojos' de forma magistral.

Posteriormente, mantuvo la emoción con los primeros compases de este último disco, embelesando al público sevillano con 'Besos y Descuidos' y '60s'. La sensibilidad de la malagueña y su portento vocal no dejaron indiferentes colmando así en un aplauso general bastante sonoro.

Siguió el turno para 'Objetos perdidos', una bachata pop cargada de simbolismo que aunque muy emotiva animó al respetable. A continuación, no faltaron esas canciones de otras épocas que tanto gustan y levantaron al público: 'Complicidad' y la siempre esperada 'Polvo de mariposas', que recibió un aplauso muy especial sin dejar incluso que la acabara. 'Lobos' devolvió la calma a la plaza de toros que floreció de nuevo con 'Sintiéndonos' y la desgarradora 'Inmunes' que sentaría las bases de lo que llegaría a continuación: una sucesión de temas cargados de emoción, de esos que remueven y en los que Martín se abrió en canal y se mostró aún más anfitriona de su nuevo hogar musical.

Con 'Tiempo Real' dejó entrever su lado más sugerente abriendo el camino a '90 minutos', esa 'Arráncame' desde las entrañas y 'No nos supimos querer', que interpreta junto a Joaquín Sabina en 'Casa Mía', que bien explicó y cuya voz resonó fuertemente de fondo, recuerdo a Chavela Vargas incluido. En ese instante, llegaba su momento favorito del concierto según comentó, preguntando al público: «Por qué o por quién abandonarías tu lado de la cama?», lo que provocaba las risas del respetable que se animaba a aplaudir y divertirse con la participación de algunos voluntarios.

Se entregó con 'Borgoña', una de las baladas más especiales del disco, para retomar con otra dos de gran peso como 'Te has perdido quién soy' y 'Tenemos universo de sobra', uno de sus últimos singles con letra desgarradora marca de la casa. Guitarra en mano, 'La piel' trajo de vuelta sus raíces más puras dejando claro de dónde viene, para seguir con un clásico 'Frenar enero'. Y de ahí, a un giro flamenco con 'El Nudo' que arrancó palmas al compás. «El oficio más bonito del mundo es saber vivir y respirar profundo», comentaba emocionada. A continuación, su guitarrista la invitó a improvisar lanzando una caricia desde lo más profundo con el tema «En carne viva» de Raphael de forma sublime. Inolvidable. Tras esto, otra vuelta de tuerca más a este último álbum con esas sevillanas que merecen ser escuchadas una a una. Las palmas no paraban quietas y hasta algunas parejas se arrancaron a bailar.

El archiconocido tema 'No te pude retener' no podía faltar que emocionó aún más si cabe, al que siguió otro del mismo calibre, 'Me sucedes'. La traca final empezó con '...Y vuelo' que encendió la plaza de toros e hizo saltar al respetable, para proseguir con algunos más movidos que levantó a todo el público como 'Sin saber por qué', 'He sido', el nuevo 'Intimidad' con esos vibrantes sones cubanos o el reconocido 'Aún no te has ido' preparándose para culminar y cerrar las puertas de este momento íntimo y familiar con 'Como te digo'. Una noche inolvidable que dejó entrever la complicidad de Vanesa Martín con Sevilla una vez más, que quedó unida para siempre a su nuevo hogar.

Más temas:

Plaza de Toros Real Maestranza de Sevilla