Travis Bird pasa por Sevilla con su 'Jardín del Deseo Tour': «Esta gira está siendo el momento más importante de mi carrera»

Es solo un ejemplo, pero hay muchos más: hace unos días, Travis Birds (Madrid, 1990) salió en La Revuelta de RTVE junto a artistas como Dani Fernández, Amaral, Iván Ferreiro, Rubén Pozo y Dani Martínez, acompañando a Leiva en la presentación de su nuevo disco. «Fue muy top, la verdad», confiesa por teléfono la artista a ABC. «A Leiva se le ocurrió como una forma bonita de presentar la canción. Es una persona que se hace querer un montón. Por mi parte puedo decir que siempre que me llama estoy en su barco, igual que todos los que estábamos allí y pudimos cuadrarlo para acompañarle. Leiva siempre me tiene muy en cuenta, ha sido una experiencia genial».

Esta es tan solo una pequeña muestra del momento que vive la artista madrileña. Según ella, su mejor momento. A nivel creativo ya tiene encauzadas algunas canciones de lo que será su cuarto disco de estudio. Sin olvidar su última publicación, 'Contigo', una versión del tema 'Stand By Me'. En cuanto a los conciertos, la madrileña ha vuelto a subirse este año a los escenarios para redoblar su apuesta en las salas, en algunos casos doblando o triplicando aforos, con la mayoría de tickets vendidos en muchas fechas. «Estoy muy contenta, esta segunda parte está siendo muy potente el recibimiento de la gente», explica Travis, que pasará con su banda por la Sala Custom de Sevilla el 11 de abril para despedirse de este disco y esta etapa.

Travis Birds en Sevilla Dónde : Sala Custom

Dirección: C. Metalurgia, 25, Norte, 41007, Sevilla

Cuándo : 11 de abril

Horario: 21:00 h. (apertura de puertas a las 20.00h)

Precio: 19,80 euros (Sonde3)

-Con esta gira de despedida el número de conciertos está siendo muy alto.

-Sí, a pesar de haber estado hace casi menos de un año en muchos de los sitios, hemos triplicado el aforo y se está vendiendo casi todo, que es como el mayor sueño que puede tener alguien que se dedica a esto. Fue una apuesta fuerte porque decidí que después de esto estaré un tiempo más en la sombra y haciendo lo siguiente. Quise darle una vuelta a todo y tomar decisiones importantes y arriesgadas, pero veo que ha merecido la pena, que ha sido un acierto para dejarlo en alto antes de desaparecer un poco.

-Viene un verano lleno de citas y así hasta octubre. El merecido descanso se hace esperar.

-Después de eso llegará un tiempo de paz para ver dónde estoy ahora. Siempre que tengo un ratito voy buscando un poco cómo sueno ahora, pero es verdad que me resulta muy inspirador estar de gira. Hay mucha intensidad muy concentrada. Después de este tiempo me va a venir muy bien ese parón de cara a la exposición y de estar de gira.

-Con esto de componer estando de gira, ¿qué momentum personal está impregnando a esas futuras canciones?

-Es un poco pronto para saberlo. Estoy componiendo y buscando un sonido, pero me siento con más herramientas que nunca y con más capacidad para hacer más redondo el disco que me gustaría hacer. A la vez, me gusta ser una persona distinta en cada disco, que tenga un acento diferente. Al final tres discos son unos pocos y el reto y la presión que me pongo es mayor. Sí que me siento con más herramientas que nunca y con ganas de involucrarme en la producción, más que nunca. Lo estoy buscando todavía, no lo sé todavía [ríe], sí que tengo alguna canción grabada y alguna colaboración importante grabada también, pero de cara a redondear el concepto estoy todavía dándole pinceladas.

-Hablando de la producción y de lo melódico, ¿ha cambiado la forma de componer? Con esto de estar rodeada de una banda, quizás ha cambiado esa forma más íntima de componer para abrirse a otros sonidos.

-De momento sigo componiendo igual, en momentos de bastante intimidad y con ese trabajo más personal, sin nadie más, pero es verdad que me planteo otras posibilidades de cara a este parón que comentaba. Cuando me siente a terminar el disco veré en qué momento estoy, cuánto de claro tengo, pero sí que tengo ganas de hacer el ejercicio de componer o con banda o con un productor en el estudio que me ayude a encontrar recursos, para ir por otros sitios por donde no me iría yo sola. ¡Tengo que verlo! Soy una persona muy, muy, muy, muy, íntima, hay un paso de ahí a estar componiendo con gente.

-¿Qué referencias podría nombrar que le estén inspirando más últimamente?

-Las referencias son mi herramienta principal para definir hacia dónde quiero ir. Es como la traducción de algo que a mí me está moviendo en ese momento. Con el segundo disco estaba con el folclore, muy metida en referencias más folclóricas y música flamenca o latinoamericana. Estaba viendo cómo sonaba yo en eso. ¡Ahora estoy muy setentera! [ríe].

Pero bueno, estoy viendo. Sí que creo que puede que tienda por ahí, pero a la vez soy muy caótica. Me gusta mucho mezclar, me gustan muchas cosas distintas. Estoy en eso de buscar nuevas referencias y que sean distintas y traducirlas a mi manera. Lo que más inspirador me resulta es el arte en general, pero sobre todo la música, y ver si tengo algo de alguna de esas referencias también.

-¿Qué es lo que más le ha obsesionado últimamente? Un libro, un disco, un estilo.

-Estoy en un periodo de bastante silencio y por eso también me está costando bastante redondearlo. A mí la música negra en general me encanta, sobre todo la música de esa época. Tiro mucho por ahí, pero claro, es difícil, porque no veo cómo mi personalidad puede estar por ahí tengo que ver y encontrarme. Estoy en un periodo que, hablando así con otros músicos y artistas, veo que también les pasa, que hay períodos en los que necesitas estar un poco más en silencio y escuchar tú primero hacia dónde estás tendiendo.

Esas referencias las tengo ya, pero ahora quiero intentar acercarme a eso, viendo cómo sueno. Como el reggae, por ejemplo, cómo podría acercarme por ahí. Una artista actual que me sirve de referencia y me gusta cómo lo está haciendo es Lola Young, que me parece un proyectado brutal.

-En sus canciones el peso de la letra es muy importante, hay casi un trabajo más de escritora más que compositora en algunas canciones, que bien podrían ser casi un relato por la narrativa que tienen.

-Sí, total, me gusta mucho la literatura, me gusta intentar hacer un poco de vuelco de texto en el que le doy bastantes vueltas hasta que quedo contenta con la forma con la que he expresado algo. Desde pequeña me ha gustado escribir, también leer poesía, y todo eso intento mucho llevarlo a mi música. A veces, a la hora de componer, al principio tiene más peso lo que quiero decir, la letra, y luego voy evolucionando con la música para ver qué espíritu tiene que tener esa canción. Pero sí que, aunque no en todas mis canciones, en muchas de ellas la literatura tiene una importancia muy, muy grande.

-¿Se ve en algún momento escribiendo un libro de relatos o una novela?

-Me encantaría. He tenido alguna propuesta de escribir, pero es algo que cojo con muchísimo respeto, pero como estoy obsesionada con la música, el tiempo que tengo para trabajar me cuesta mucho no volcarlo en la música. Pero sí que me encantaría verme en la energía de decir: tengo algo que contar y me apetece publicarlo.

-Haciendo retrospectiva, si mira a aquella chica de 19 años que vendía robots de cocina y estaba a punto de empezar en la música, ahora que está a mitad de la treintena con tres discos para cuatro y en un momento importante de su carrera, ¿qué es lo que más le ha marcado en estos años?

-¡Buf! Qué pregunta más difícil. Han pasado tantas cosas tan potentes que no sé decirte una. Me han marcado muchas, pero creo que lo que más me ha marcado es el seguir mi intuición. Me parece muy importante y que al principio, cuando no has demostrado todavía nada, es muy difícil hacerle caso a la intuición. Es un deporte de riesgo incluso, ¿sabes? En la música no hay medias tintas, si realmente tienes un objetivo tienes que ir con todo hacia él. Seguir mi intuición me ha ido trayendo cosas que han ido marcando mucho mi carrera y mi camino, ayudándome a posicionar mi música. No dejarme llevar por corrientes, ser honesta con la música que quiero hacer, eso ahora voy viendo que va dando mis frutos.

Voy dando pasitos firmes, no agigantados, pero esta última gira que hemos empezado este año está siendo el momento más importante de mi carrera porque está teniendo una acogida de público muy grande. Para mí con eso se afianza mucho lo anterior. Estoy en un momento muy importante, como con lo de ayer [su aparición en La Revuelta con Leiva], de repente verme rodeada de personas que han sido una inspiración tremenda desde que soy muy pequeña y ver que soy una más con ellos ahí, compartiendo un momento increíble con uno de mis mayores ídolos desde que empecé a escuchar música por mi cuenta.

-En seis años su carrera ha crecido exponencialmente, ¿cuál es la lección más importante que ha aprendido de una industria como esta?

-También un poco la misma, que hay que seguir tu intuición. En la industria al final, como cualquier otra, la principal motivación es hacer dinero. Y rentabilidad en este caso de la música. Eso genera mucho ruido, mucha presión y eso genera poca claridad a la hora de ser honesto con tu forma de expresarte, de hacer las cosas. Viene a ser lo mismo, eso ha afianzado mi credibilidad en mi intuición, en lo que quiero o no quiero hacer. Eso al final va forjando tu personalidad artística. Al final, es una cosa que va ligada a querer vivir de la música totalmente, no se puede renunciar a ello, pero sí que se puede elegir de qué manera se está.

Hay que ser fiel a ti mismo y a tus objetivos, que también me parece lícito quien quiere ganar mucho dinero y hacer algo que guste mucho y que sea otro tipo de propuesta, eso es lícito, pero no es mi forma de estar en la música. En ese sentido sí que ha estado un poco reñido con los intereses que haya podido tener la industria, pero yo procuro rodearme siempre de gente que arrope mi forma de estar en la música, me apoyen, sigan mi ritmo, y de esa manera con pequeños pasitos, ya te digo, voy haciéndome un hueco en la escena musical.

-En esa personalidad artística, ¿hay límite entre lo artístico y lo personal? Tus canciones tienen un componente autobiográfico importante, a pesar del trabajo de las letras para llevarlo más a la ficción o no.

Me parece muy necesario teatralizar, intensificar cómo vivo las emociones, las historias, lo que yo quiero transmitir, e intento ponerle una luz muy concreta y muy teatral. Donde la interpretación sea muy viva, que no sea algo más. Hago mucho hincapié en crear un personaje que en directo transmita de forma heavy y potente, ahí está mi mayor obsesión, junto con hacer buena música, tener un buen personaje en directo que me ayude a representar esas canciones lo mejor posible. En ese sentido, hay una diferencia en cómo es mi día a día. No es que me sienta una persona diferente cuando estoy en el escenario pero es un nivel de intensidad que no puedo mantener siempre [ríe].

Soy una persona muy ligera, de gustos muy sencillos, de necesitar el campo y la montaña, y mucha paz, toda la que la vida me permite. En ese sentido, mi faceta de artista en escenario es todo lo contrario, cuando cuento algo lo hago con un nivel de intensidad muy fuerte en muchas partes de las canciones para que se agiten cosas que, en mi día a día, quiero que estén más tranquilas. Estar en un mood más relajado, pero intento que cuando estoy en el escenario haya un huracán en todo lo que ocurre.

