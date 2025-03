Tiempos sin barreras

Clave en Turina. Made in Seville.

El programa que en principio nos traía Patricia González estaba dedicado por completo a Bach; pero en el que finalmente interpretó había sustituido la 'Sonata para clave en re menor BWV 964' por el 'Tombeau, le quel se joue lentement avec discretion faict ... sur la tres douloreuse Mort de sa Majesté Imperiale le Troisième Ferdinand' de Froberger. Este centró su escritura fundamentalmente en la música de tecla (clave y órgano), a la vez que se caracterizó también por ir incorporando a su catálogo los acontecimientos importantes de su vida, y aunque el fallecimiento de Fernando III atañía a todo su pueblo, el músico había estado a su servicio. Presenta la originalidad de una tonalidad en Fa menor que en el final se convertirá en un esperanzador acorde mayor, seguramente aludiendo a su llegada al cielo; de igual manera, abandona su habitual forma binaria por la ternaria (III).

La clavecinista fue en todo momento muy cuidadosa con el sonido sobre un instrumento precioso y de muy buen sonido, a la vez que muy claro. Y sin duda la composición le permitía jugar con el tiempo, libre de ataduras temporales sobre la barra de compás, con el fin de mover las notas entre los silencios como desplazándose en un paisaje sin gravedad. Si lo sumamos a ese preciosismo en la pulsación de cada tecla nos podemos hacer una idea de la recreación espiritual del 'Lamento'.

Hacía exactamente una semana que Francesco Corti nos traía el 'Concierto italiano' de Bach, y no entraremos en comparaciones: sólo queremos destacar la casualidad de una obra que había años que no oíamos en directo. Pero hemos de recordar el carácter italiano que posee, que el concierto estaba dividido en tres movimientos, con una forma ritornello, y que es preso por una fuerza y una luz arrasadoras. Sin decirlo, ya imaginan que hablamos de Vivaldi, compositor seguido por Bach antes que ningún otro italiano. Sin embargo, nos dio la impresión de que la visión poco metronómica de la obra seguía presente; no tanto, pero desde luego había una cierta laxitud al atravesar las barras de compás, algo que vino muy bien en el 'Andante', con su melodía caracoleante y su pulsado acompañamiento. En este tiempo algunas pequeñas notas se habían escapado sin que revistiera importancia, pero en el tremendo 'Presto' final debió despistarse y con buen oficio procuró encontrar la salida.

La 'Fantasia chromatica' BWV 903 supuso un momento para volver a un carácter más improvisatorio, más 'fantástico', más virtuosístico, con diabólicas escalas, arpegios, acordes de gran riqueza, etc. Y demostró que dedos no le faltan, y que seguramente que sobre el 'tempo' se puede hablar lo que se quiera, y más aún en esa época. Más elástico aún fue el tiempo central, que se encaminó con calma hacia la fuga.

Tanto esta como la 'Ciaccona en Sol menor', transcripción de la 'Partita para violín n°2' en Re menor BWV 1004 coincidió con una lectura más 'objetiva' de ambas partituras, y lo notamos porque la música fluía como un torrente. Pero en esta chacona puso en pie una suerte de 'performance', suponemos que en un empeño por salirse de lo común; lo que pasa es que en una obra tan intensa, en composición y ejecución, creemos que la menor distracción sólo se lleva el disfrute total de una música inmensa, que no necesita de nada más.