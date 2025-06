Se suspende por la lluvia la función del Festival de Itálica en el Cortijo del Cuarto

No pudo ser. La compañía alemana Tanzensemble Pfalztheater Kaiserslautern, una de las más esperadas en esta edición, dirigida por la coreógrafa española Luisa Sancho Escanero (Zaragoza, 1975), hacía su debut en el Festival Internacional de Danza de Itálica, pero no llegó a su fin. La función, que empezó con un cuarto de hora de retraso para ver si el tiempo mejoraba, tuvo que ser suspendida tras la intepretación de la primera pieza debido a un persistente chaparrón que dejó impracticable para la danza el escenario.

La noche empezó con predicciones de que podía ir a peor. Lucía la Piñona, que iniciaba la velada de danza en el Cortijo de Cuarto, tuvo que suspender tras bailar una seguiriya y sin poder completar su espectáculo. De repente un chaparrón intenso mojó el escenario y además, todos los cables de los instrumentos eléctricos, lo que era un peligro para los artistas. La bailaora que había aguantado unos minutos bailando bajo la lluvia, no tuvo más remedio que suspender, ante unos espectadores que estoicamente, habían esperado que el chaparrón pasara.

Momentos de duda en la organización porque había parado de llover. Los operarios del festival se pusieron a secar el escenario grande del Cortijo que se había mojado, para dejarlo practicable parala danza.

Con un cuarto de hora de retraso por fin comenzó la función, no sin antes la propia directora de la compañía Tanzensemble Pfalztheater Kaiserslautern, la coreógrafa española, Luisa Sancho Escanero, se dirigiera al público: «nunca pensamos que nos íbamos a encontrar con lluvia en seguida en el mes de junio, pero así ha sido. Vamos a intentar bailar, porque los bailarines quieren bailar«. Luisa Sancho Escanero es la única española al frente de una compañía estatal de danza en Alemania.

Por cierto que, según comentaban en la organización, el día anterior los bailarines de la compañía se habían asombrado durante el ensayo del calor nocturno de Sevilla.

La función comenzó con la primera de las obras previstas, 'Lots of Movements', con siete bailarines en escena y que proponía una coreografía lúdica y visceral inspirada en la Partita nº 2 en do menor de Bach, en la interpretación del genio del piano, Glenn Gould. La pieza celebra la libertad del cuerpo en movimiento con una intensidad física y emocional que conecta con el espectador desde lo sensorial.

La pieza se desarrolló sin problemas y con brillantez por parte de los intérpretes, hasta que al final de la misma comenzaron a caer algunas amenazantes gotas. Cuando termina con gran aplauso del público esta primera coreografía, el chaparrón arreciaba y algunos espectadores sentados en la grada habían sacado estoicamente los paraguas. Con el escenario completamente mojado, y los técnicos de sonido y luces tapando con plásticos los cables y la maquinaria, el director del Festival, Pedro Chicharro anunciaba la suspensión.

Tras estas palabras salieron a saludar la totalidad de la compañía alemana, doce bailarines, cinco de los cuales no han podido bailar en Sevilla pues participaban en la segunda pieza de la noche titulada, 'Take the Stage', una creación de Talia Beck, coreógrafa de la que nunca se había visto una obra en Sevilla.

Desde 2021, en una función del Festival de Itálica celebrada en aquella edición en el Castillo de Alcalá de Guadaira, no se suspendía por lluvia una función, con el agravante de que la compañía alemana sólo tenía prevista una función en la programación del festival, por lo que seguirá inédita en Sevilla salvo los treinta y cinco minutos de la primera parte de la noche.

