Suscríbete a
ABC Premium
Alerta naranja por lluvia
¿En qué pueblos de Sevilla va a llover más este miércoles? Estas serán las peores horas
Directo
Turno para las testificales de periodistas que publicaron la información del caso de González Amador

Sting actuará en Icónica Fest Sevilla 2026: fecha, entradas y precios

El legendario músico británico actuará en la Plaza de España dentro de la nueva edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Las entradas ya están a la venta desde 85 euros

Sting clausurará Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

Marilyn Manson dará un concierto el 6 de julio de 2026 en la Plaza de España de Sevilla

Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido artísticamente como Sting, actuará el próximo verano en Icónica Fest Sevilla
Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido artísticamente como Sting, actuará el próximo verano en Icónica Fest Sevilla efe
Álvaro Gayán Queralt

Álvaro Gayán Queralt

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Plaza de España volverá a llenarse de música internacional en el verano de 2026. El cantante, compositor y exlíder de The Police, Sting, actuará en Sevilla el 18 de julio de 2026, dentro del cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest, con su esperada ... gira «Sting 3.0».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app