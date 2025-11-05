Sting actuará en Icónica Fest Sevilla 2026: fecha, entradas y precios

La Plaza de España volverá a llenarse de música internacional en el verano de 2026. El cantante, compositor y exlíder de The Police, Sting, actuará en Sevilla el 18 de julio de 2026, dentro del cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest, con su esperada ... gira «Sting 3.0».

El festival, que desde 2021 ha convertido el monumento diseñado por Aníbal González en un escenario de referencia en Europa, ofrecerá de nuevo una experiencia única que combina la música en directo con la iluminación artística del espacio más emblemático del Parque de María Luisa.

El Icónica Santalucía Sevilla Fest se ha consolidado como una de las grandes citas musicales del sur de Europa, atrayendo a artistas nacionales e internacionales de primer nivel. En su edición de 2026, además de Sting, pasarán por el festival nombres como Aitana (4 y 5 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Marilyn Manson (6 de julio) y Jamiroquai (16 de julio).

Cada noche, la Plaza de España se transforma en un teatro al aire libre, con un montaje escénico y lumínico que rinde homenaje a la arquitectura de la Exposición Iberoamericana de 1929, tal y como fue concebido originalmente.

Entradas y precios

Tras la preventa, las entradas para el concierto de Sting en Sevilla salieron a la venta general este miércoles 5 de noviembre a las 10:00 horas. Los precios oscilan entre los 85 y 115 euros, aunque la modalidad más económica ya se encuentra agotada.

Front Stage: 115 €

Pista General Early Entry (acceso desde las 19:30): 105 €

Pista General: 75 € — agotadas

Grada par: 85 €

Grada impar: 85 €

Los organizadores recuerdan que una vez se abandone el recinto, la entrada pierde validez, por lo que no se permite el reingreso con la misma localidad. Para cualquier duda, el festival pone a disposición del público el correo info@ayudaeventos.com.

A lo largo de su carrera, Sting ha vendido más de 100 millones de discos y ha recibido 17 premios Grammy, además de un Globo de Oro, cuatro nominaciones al Óscar, una al Tony, el Billboard Century Award y el Kennedy Center Honors.

Su talento como compositor, cantante y activista le ha convertido en una de las figuras más respetadas del panorama musical. En 1989 fundó junto a su esposa, Trudie Styler, el Rainforest Fund, una organización dedicada a la defensa de las selvas tropicales y de los pueblos indígenas que las habitan.

Concierto de Sting en Icónica Fest Sevilla 2026 Dónde: Plaza de España, Sevilla.

Cuándo: Sábado 18 de julio de 2026.

Horario: Apertura de puertas a las 19:30 horas.

Entradas: A la venta en la web de Icónica Fest Sevilla.

La gira «Sting 3.0» promete un repaso a sus grandes éxitos, desde los años de The Police hasta su extensa carrera en solitario, con una producción que destaca por su sonido pulido y su energía intacta sobre el escenario.

El Icónica Fest ha devuelto a Sevilla uno de sus escenarios más imponentes, uniendo patrimonio y cultura contemporánea. Cada edición reafirma el papel de la ciudad como epicentro musical del verano andaluz, con artistas de primer nivel y una organización que cuida cada detalle para ofrecer una experiencia sensorial completa.