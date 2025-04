La Sinfónica de Sevilla dedica a compositores españoles actuales su concierto de cámara de este domingo

Espacio Turina acogerá este domingo a las 12 horas el undécimo concierto de la temporada de cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) titulado 'Cuartetos con Oboe: Raíces españolas'. Esta cita reúne a cinco compositores contemporáneos en un programa donde el oboe y el trío de cuerda interpretan un repertorio de marcado acento español. El Cuarteto Emispherio —formado por Sarah Roper (oboe), Vladimir Dmitrienco (violín), Jerome Ireland (viola) y Gretchen Talbot (violonchelo)— será el encargado de interpretar este recorrido sonoro a través de la riqueza de la música española actual..

El concierto abrirá con 'Horus, Concertino para oboe y trío de cuerdas' de Ferrer Ferran, una obra de gran vitalidad que toma como inspiración la mitología egipcia. El compositor valenciano traza un retrato musical del dios Horus, símbolo de la protección y la realeza. A continuación, se interpretará 'Paisajes mecánicos' de José María Sánchez-Verdú, una pieza en la que el oboe se convierte en un motor melódico que atraviesa distintas atmósferas, generando una experiencia auditiva hipnótica y abstracta.

Uno de los momentos más esperados del programa será el estreno mundial del 'Cuarteto nº 2 para oboe y cuerdas' del compositor sevillano y profesor de violín de la ROSS, Jesús Sancho Velázquez.

La penúltima pieza del programa será 'Luma galdu bat bezala («Como una pluma perdida»)', en la que la compositora navarra María Eugenia Luc invita al oyente a un viaje introspectivo y poético. Cerrará el repertorio el 'Cuarteto con oboe' de Jesús Torres, una obra de madurez del compositor aragonés en la que confluyen rigor estructural y riqueza expresiva. Torres articula el discurso en torno al oboe, que actúa como mediador entre las voces del cuarteto, explorando tanto la densidad armónica como la agilidad rítmica en una obra que condensa la esencia de su estilo sobrio y profundo.

Este concierto, que forma parte del ciclo de cámara de la ROSS, reafirma el compromiso de la institución con la creación contemporánea española y el impulso a nuevas voces compositivas.

A lo largo de su dilatada trayectoria, el Cuarteto Emispherio ha recibido grandes críticas, tanto a nivel nacional como internacional, por sus conciertos así como por sus diversas grabaciones discográficas. El conjunto se caracteriza por su dedicación a extender el repertorio del Cuarteto de Oboe y Cuerdas, tanto a través de estrenos de nuevas composiciones, como de obras poco interpretadas dedicadas a dicha formación camerística.

El nombre del grupo deriva del hecho de la procedencia de los componentes del conjunto, compañeros de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, los cuales provienen de ambas partes del hemisferio terrestre pero unidos en una misma ciudad, Sevilla. Formado en 2005, se ha presentado con gran éxito en diversos ciclos de conciertos a lo largo de la geografía española como el Festival de Música Contemporánea de Córdoba, Tardes de Capricho en Madrid, Ciclo de Música de la Boticaria, Noches en los jardines del Real Alcázar, Los Lunes con Nuestros Músicos, Ciclo de Música de Cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, así como con el Circuito Andaluz de Música, Enrédate y la Red Andaluza de Teatros Públicos.

Concierto del Cuarteto Emispherio en el ciclo de cámara de la ROSS Dónde. Espacio Turina.

Dirección: calle Laraña, 4.

Cuándo: domingo 27 de abril.

Horario: 12 horas.

Precio: 16 euros.

Entrada: Espacio Turina.

En 2022 el cuarteto inició el proyecto 'Interconexiones: New Quartets for Oboe and Strings', que se estrenó en marzo de 2023 durante el XXXIII Ciclo de Música de Cámara de la ROSS en el Espacio Turina, Sevilla. Dicho proyecto tuvo por objetivo ampliar el repertorio para dicha formación instrumental a través del encargo de cinco nuevas composiciones realizadas por autores contemporáneos con diversos estilos compositivos: Maricarmen Asenjo-Marrodán, John Richard Durant, Pilar Miralles, Luke Styles y Althea Talbot-Howard. La culminación de dicho proyecto se materializó en la grabación en 2023 de un nuevo CD del Cuarteto Emispherio, 'Interconexiones', el cual se está granjeando multitud de elogios tanto a nivel nacional como internacional, apareciendo en el programa de RNE 'Música Viva', que dirige José Luis Besada el 14 de enero de 2024.