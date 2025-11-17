Suscríbete a
La 'Sinfonía granadina' de Lalo

María Dueñas lleva muchos años tocando la que es una icónica sinfonía para ella, y nos parece que en este tiempo ha conseguido imponer su sello de nacimiento a la obra, y por lo menos para nosotros pasa a llamarse 'Sinfonía granadina'.

María Dueñas (violín) y Antonio Pappano (director)
María Dueñas (violín) y Antonio Pappano (director) GUILLERMO MENDO

CARLOS TARÍN

Sevilla

TEMPORADA 2025-26

Gran Selección

  • Progrma: Obras de Lalo y Dvořák.
  • Intérpretes: María Dueñas (violín). Chamber Orchestra of Europe.
  • Dirección musical: Antonio Pappano.
  • Lugar: Teatro de la Maestranza.
  • Fecha: 16/11/2025.

Ha sido una niña prodigio de libro, con la ventaja de que con las nuevas tecnologías su fama creció como la espuma. Por eso, y por la cantidad de certámenes nacionales e internacionales que ha ido ganando desde entonces, hoy a los 22 años ... graba para Deutsche Grammophon y es dirigida por el maestro Antonio Pappano con la Chamber Orchestra of Europe, lo que ya da idea de que su camino ha sido guiado con sabiduría y acierto. La pena es que nosotros hayamos tardado tanto tiempo en ver a la violinista granadina en Sevilla y dentro de una gira europea. Nos sigue pasando como con otro granadino ilustre, Heras-Casado, la gran batuta actual de Bayreuth, y de otros muchísimos certámenes y primeras orquestas, y aquí a Sevilla sólo ha venido con la OJA, una gran orquesta, pero de no profesional, sino de jóvenes.

