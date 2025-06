El sevillano JC Reyes es profeta en su tierra

José Manuel Cortés Reyes nació en el barrio de Los Pajaritos en 1997. Sin haber alcanzado aún los treinta años, la noche de este sábado era la primera vez que ofrecía su música urbana, la que le ha llevado a estar rozando los siete millones de oyentes al mes en Spotify, en el estadio de la Cartuja, donde miles de seguidores vibraron al ritmo de su ídolo, JC Reyes, quien fue profeta en su tierra.

Dentro de 'Tour KM 33', que arrancó en el Wizink Center de Madrid, el rapero sevillano puso a los amantes de su música y, sobre todo, sus letras a bailar y botar en una noche memorable para los suyos en un recorrido por sus temas más sonados y los nuevos del último trabajo 'Nacer de nuevo'.

Es la primera gran gira del artista sevillano por las dimensiones (escenarios, entradas, etc.) de la misma, lo que consolidan aún más a JC Reyes como uno de los artistas del panorama de la música urbana en España. Y en Sevilla, su cuna, no podía fallar a su gente, en una cita que arrancó en torno a las diez y media y se alargó hasta la medianoche. Si en una entrevista con ABC admitía que, a nivel mediático y emocional, cantar en el Wizink era el concierto más importante de su carrera, colgarse una medalla más, lo de anoche en la Cartuja no lo olvidará jamás.

Más temas:

Música