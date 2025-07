Sevilla sueña con los sonidos electrónicos de Jean-Michel Jarre

Jean-Michel Jarre, el músico que maravilló a público y crítica cuando dio a conocer en el año 1976 su gran disco 'Oxygène', regresó a la capital hispalense 32 años después de su última cita. Si en 1993 actuó en el lago de la isla de la Cartuja, en esta ocasión el concierto -el único que ha ofrecido este verano en España dentro de su gira europea- se ha organizado en el marco de Icónica Santalucía Sevilla Fest, cita que patrocina ABC. Para una ocasión tan especial, la Plaza de España se vistió con sus mejores galas. No en vano, el canal alemán Arte estuvo presente grabando todo el espectáculo, inmortalizando de ese modo un show que se retransmitirá el próximo mes de septiembre a nivel mundial. El público estuvo también a la altura de las circunstancias, ya que unos 10.000 espectadores respondieron a esta fiesta llenando el aforo.

Jarre, un superviviente nato de la música electrónica a lo largo de las últimas cinco décadas que ha desafiado a todas las modas y tendencias, salió al escenario hacia las 22.40 horas tras una cuenta atrás. Cuando comenzó a tocar sobre su teclado los primeros acordes de 'Magnetic Fields' el público pudo sentir que iba a ser una noche especial. El francés desarrolló el tema mientras una inemensa grúa con una cámara de televisión tomaba planos de la Plaza de España. El francés saludó en español y anunció que iba a haber dos sorpresas: la filmación del concierto en alta definición, «porque la primera vez que estuve en Sevilla vi que érais un púbico maravilloso», y el estreno de tres láser de gran longitud diseñados por sus amigos ingenieros de la empresa Kvant. Después bromeó y dijo que quería que los sevillanos llegaran a Marte antes que Elon Musk. Tras esas palabras iniciales abordó 'Epica Oxygène', una variante del clásico 'Oxygène', del que ha publicado hasta la fecha una trilogía de discos.

El músico no sólo vive de las rentas de su glorioso pasado, pues también revisitó algunos temás más recientes, como 'Oxymore', que da titulo a su trabajo publicado en 2022. Luego le tocó el turno a 'Sex in the Machine'. Esta parte del concierto tuvo un tono más retrofuturista. A continuación, el francés invitó a los espectadores a que entraran en su cocina, porque fue en esa habitación de su casa donde improvisó un estudio para grabar con un seis pistas e instrumentos electrónicos arcaicos su disco más recordado, del que comenzó interpretando el corte 'Oxygène 2'. Después de sonar una sucesión de ruidos producidos por las distintas máquinas, el sintetizador analógico nos condujo hacia aquel maravilloso álbum de música electrónica-progresiva que encandiló a millones de personas y que sorprendió tanto por su impactante portada con un cráneo incrustado en el interior del planeta Tierra como por su novodoso sonido. Los cañones de rayos láser proyectados sobre el edificio de Aníbal González terminaron de aportar la magia necesaria.

Minutos más tarde, Jarre recordó la importancia que ha tenido la música electrónica en Europa -lugar donde nació-, definiéndola como la música clásica del siglo XXI, y le dedicó el tema 'Arpegiateur' a los españoles que han destacado dentro de esta tendencia.

Luego le tocó el turno a la festiva 'Zoolookology', tema que pertenece a uno de los discos más infravalorados de este compositor. Los sonidos de los años setenta aparecieron de nuevo con otro de sus clásicos,

'Équinoxe 7', tema que sonó de sintonía en numerosos programas de radio y televisión. Luego vino una parte del concierto en la que la protagonista fue la música techno-dance, a la que Jarre se abrió más a partir de la década de los noventa.

Los sonidos más épicos llegaron con 'Industrial Revolution'. Luego el músico francés pidió al público que no tenga miedo a la tecnología ni a la Inteligencia Artificial, pues estas también nos pueden aportar herramientas creativas. A raíz de esta esperanza en la tecnología, el artista creó el tema 'Robots Don't Cry'.

Esta noche de sueños magnéticos y electrónicos prosiguió con clásicos como 'Équinoxe 4', una versión dance de 'Oxygène 4' que desmereció a la original y 'Rendez-Vous 4'. El público estaba ya totalmente entregado a la causa cibernética cuando Jean-Michel Jarre, que no paró de intereactuar con los espectadores y que mostró una gran simpatía, se despidió de Sevilla con uno de los temás más recordados entre los aficionados españoles, 'Magnetic Fields 2'.