Sevilla sueña despierta con José Manuel Soto

José Manuel Soto cantando sobre uno de los escenarios más bonitos de Sevilla, ¿un sueño o una realidad? Haya sido un espejismo o no, la ciudad ha disfrutado como nunca de una de las voces más aclamadas del pop español, incluso el alcalde, José Luis Sanz. Prueba de ello ha sido un teatro lleno de aplausos intensos después de cada canción.

A las ocho de la tarde, las butacas del Teatro de la Maestranza estaban ocupadas por un público lleno de ganas por ver a José Manuel Soto en directo. Tan impaciente estaban los asistentes que, nada más apagarse las luces de la sala, soltaron una gran ovación aun cuando no había movimiento alguno sobre el escenario. Sin embargo, ese pareció ser el pistoletazo de salida del espectáculo, pues al segundo los músicos comenzaron a desfilar hacia sus respectivos asientos en silencio y fila india.

Una nota de piano marcó el camino a los instrumentos de cuerda, que enseguida fueron afinados. Las baquetas de la batería, chocando, comenzaron a marcar el ritmo de la canción. Los focos se movían al son de la música, pero el escenario no se tiñó de blanco hasta que el protagonista de la noche no salió interpretando 'Sueño con Sevilla'.

Galería. José Manuel Soto en el concierto de Sevilla j.m. serrano

'Volver a empezar'

Tal y como explicó Soto, «en la vida todo consiste en volver a empezar, en caer y levantarse, como las olas del mar». Aunque a él no le hizo falta 'Volver a empezar' para ganarse a los sevillanos, la canción le sirvió para dar paso a un pequeño discurso, en el que confesó que «este escenario impone. Hoy estoy un poquito nervioso. Esta primavera de Sevilla tan espectacular, estos colores, estas flores… me tienen alborotado».

El amor da mucho juego en el mundo de la música, no es un secreto. Más allá de la pasión por una pareja, o el cariño por la familia y los amigos, Soto utiliza su admiración por un rincón de Andalucía -la desembocadura del Guadalquivir- para componer 'Silencio del Sur', un tema con el que fue capaz de transportar la mente de los asistentes a ese «lugar donde han pasado cosas tan mágicas'.

José Manuel Soto en Sevilla j.m. serrano

A continuación, fue el turno de interpretar 'Tú serás mi amanecer', una canción que, según relata el cantautor, cuando salió, se vio completamente eclipsada por 'Por ella', al igual que el resto de canciones del disco. «La grabó Siempre Así y todo el mundo decía: ¡Qué bonita, qué bonita!. ¿Cómo que qué bonita? Que Siempre Así lo hace muy bien, ¡pero esa canción es mía!», confesó entre risas. Fue un momento gracioso porque, después del discurso, cantar e invitar a que el público interpretara el último estribillo, puso el punto final al tema con un: «¡Po' no le echó cuenta nadie a esta canción!».

La tarde-noche estuvo llena de invitados especiales. Casto Domínguez fue el primero de ellos, «un ejemplo de superación» con el que disfrutó de '¿Quién eres tú?'. Seguidamente, José Luis Pérez Vera, el hijo de un amigo de Soto, subió a la tarima para lucirse con sus giros y su voz. Más adelante, sus tres hijos también formaron parte del 'show'. Primero Rocío, que cantó 'No llores tanto por mí', y después Marcos y Jaime, un dúo al que se sumó el propio Soto en 'Yo me voy contigo'. «Estoy como Lola Flores con mis niños: la Lola, la Rosario y el Antonio», puntualizó señalando a su descendencia.

El Rocío está a la vuelta de la esquina, y José Manuel Soto quiso celebrarlo por todo lo alto: con «una sevillanita rociera porque la semana que viene estamos en el Camino». Pocas palmas siguieron el compás de 'Una candela en la noche', porque la mayor parte del público estaba embobado con él. Varias canciones después, la Virgen del Rocío volvía a convertirse en protagonista cuando Soto se desvivió por la 'Blanca Paloma' con una plegaria que llevaba ese mismo nombre.

Galería. José Manuel Soto cantando en la Maestranza j.m. serrano

Como no podía ser de otra manera, los clásicos del cantautor también estuvieron presentes durante la velada. 'Cuando vuelva a Sevilla en primavera', 'Para olvidar un amor' y, como no, 'Déjate querer', entre otros. Todos y cada uno de los temas fueron cantados, bailados y aplaudidos por los sevillanos. Al igual que 'Por España', un 'himno' que introdujo anunciando que «le vamos a cantar al país más bonito que se llama España, que ha dejado una huella en el arte, en la historia, en la cultura… Quien no quiere a España no quiere a su madre. ¡Que viva España!», y que Sevilla despidió poniéndose en pie y cantando el '¡Que viva España!' de Manolo Escobar. Sin duda, el punto álgido del concierto.

José Manuel Soto se despidió de la capital hispalense dando las gracias: a los músicos, a los técnicos, 'al Chuli' y a este periódico, ABC de Sevilla, patrocinador del concierto, porque «encontrar una fecha en la Maestranza es más difícil que encontrar mesa en Antonio Romero».

«Nosotros vamos a terminar aquí, que ya mismo estamos con los sombreros, los botos…No sé lo que me queda, pero a veces a uno le pesa la responsabilidad, el trabajo, los años, la televisión. Es una profesión muy bonita pero no es oro todo lo que reluce. Es una profesión complicada pero muy hermosa, y uno de los momentos más hermosos de mi carrera ha sido esta noche, por eso, os quiero dar las gracias«. Acto seguido, llegó el turno de la canción más esperada. Un tema que lleva más de 40 años cantando y que compuso en la mili, puso el broche de oro a la noche.

El público despidió al artista cantando 'Por ella', y el sevillano dijo adiós a todos anunciando que «¡queda mucho, queda mucho!» Soto aún. Te tomamos la palabra, José Manuel. Tú soñarás con Sevilla, pero la ciudad esta noche ha soñado despierta contigo.

j.m. serrano