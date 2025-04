Sevilla pone la pasión y Travis Birds la primavera

Mientras el viento vuela raro cubriéndolo todo de nubes y la ciudad transita otro Viernes de Dolores pendiente de las isobaras y las probabilidades de lluvia, hay un templo lleno de fieles viviendo su propia pasión despreocupado del temporal. Adonde van no importa que llueva o truene: no hay edén, pero sí un jardín del deseo en flor. Es pasión, sin dudas, cuando Travis Birds visita Sevilla y la Sala Custom por segunda vez en poco más de un año y llega con todo vendido.

La artista llega en el mejor momento de su carrera con la creatividad a flor de piel. Con el 'Jardín del Deseo Tour', la segunda gira de su último disco, 'Perro Deseo' (2023), Travis Birds ha conseguido duplicar y triplicar aforos, vendiendo casi todas las entradas allá donde va. Así viene Travis Birds este viernes a Sevilla, una ciudad que aunque pueda parecer que está a lo suyo —centrada en su semana grande— tiene pasión de sobra para quien lo merezca, cosa que a lo largo de la noche Travis Birds demuestra con creces.

Sobre las nueve la Custom se llena y suenan unos pájaros en el escenario, como sobrevolando el ambiente, mientras la banda va tomando su sitio. Travis Birds entra la última dando entrada a 'A veces sueño'. El tema sube rápido, mientras la madrileña brinca entre contoneos y el público, inflamable, se enciende de un chispazo. La artista, rebosante de personalidad, ha sabido construir disco tras disco un sello propio, tanto musical como vocal, lleno de matices y referencias, algo que queda latente con 'Cada minuto' y 'Madre conciencia'.

«Buenas noches, guapas y guapos», saluda Travis, «esta noche, con vuestro permiso, o sin él, nos vamos a poner un poquito peligrosos». Así entra 'Peligro', uno de los temas más laureados de la compositora. Ella y su banda imprimen ritmo y contundencia a la noche. «Tú no entiendes / por más que te explico / que yo solo busco / un poco de peligro», canta sin dar espacios ni tiempos muertos: canción, canción, canción. Hay un fervor eléctrico entre el público como si fuera primavera en la capital del azahar, como si estuviéramos en la semana más importante de la ciudad, como si fuera viernes y durante toda la tarde hubiera salido el sol.

Entre que tienen lugar 'Cuando Satán vino a verme' y 'Orugas', al fondo de la sala se va acumulando ese maldito murmullo que acompaña de un tiempo a esta parte a cualquier concierto. Basta un impás, un respiro, para que el anteriormente conocido como 'respetable' empiece a rumiar con intensidad haciendo casi imposible que se entienda nada desde el fondo. Afortunadamente el final casi grunge de 'Orugas' devuelve la atención al escenario.

Travis Birds y los suyos se lanzan a por 'Grillos', 'Coyotes' y la recién estrenada 'Conmigo', y el público baila con quien tiene a su alrededor: amigos, pareja e incluso con alguien que acaban de conocer. La madrileña aprovecha los acordes de 'Stand by me' para presentar a su banda: Javi Pedreira (guitarra), Tony Molina (vientos), Jacob Reguilón (bajo) y Mario Carrión (batería). «Ha llegado la primavera a Sevilla por fin», exclama. «Cuando no venga nos llamáis y nosotros os la traemos», promete desde un escenario lleno de naturaleza como un jardín.

Sola, con la eléctrica, la acústica o al piano. Canción a canción, Travis demuestra a Sevilla la misma pasión con la que ha sido recibida. La noche pasa rápido, no hay prisas pero tampoco pausas. Una especie de santa trinidad del hit de Travis Birds se encarna entre los presentes: 'Una romántica', 'Mis aires' y 'Maleza'. Se cuela entre las piernas un goce específico y concreto, un que-me-quiten-lo-bailao más virulento que una neumonía asiática. La sala, totalmente febril, retumba con los crescendos frenéticos de Travis Birds y los suyos.

«Sevilla, se nos ha hecho muy corto…», confiesa la madrileña, que baja del escenario evidenciando los bises y, con ellos, el final del concierto. Tras 'Urgente', las gargantas entonan 'Eduardo' como en una suerte de misa, en comunidad, para gritar al unísono eso de «y mirando a su cuñado dijo a mí me gusta su primo».

Con 'Thelma & Louise', Travis Birds finiquita un concierto casi apresurado de apenas hora y media, dejando a Sevilla con los bailes a medio terminar, con la noche recién estrenada, con el viento por fin en calma. Terminando la última canción vuelven los abrazos embriagados, mientras otros se giran para cantar de cara a sus amigos, con los vasos alzados en el aire bautizando con cerveza al de al lado, dando fe de que lo importante de todo esto es vivirlo con quien has venido. Solo así tiene sentido lo que sucede sobre un escenario.