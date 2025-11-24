Sevilla acoge en Cartuja Center cuatro grandes conciertos internacionales que empiezan el 16 de diciembre con el programa 'Vive Vivaldi'

La Temporada 2025/2026 de Maelicum tendrá en Sevilla una de sus sedes más relevantes, con cuatro conciertos que representan la diversidad de culturas y la ambición artística del ciclo.

Entre diciembre y abril, el Cartuja Center será escenario de una programación que abarca desde ... la música sacra de Bach hasta la innovación de la Shanghai Chinese Orchestra, pasando por Bizet, Bernstein y el homenaje contemporáneo a Vivaldi, con las aclamadas obras de Max Richter y Philip Glass.

El ciclo sevillano comenzará el 16 de diciembre con el programa 'Vive Vivaldi', interpretado por la Stift Festival Orchestra, bajo la dirección del violinista Daniel Rowland. Este homenaje a Vivaldi reúne dos de los conciertos para violín más importantes del siglo XXI: la aclamada 'Recomposed: Vivaldi – The Four Seasons', de Max Richter, y el 'Concierto para violín n.º 2 Estaciones americanas', de Philip Glass.

Con motivo del Año Nuevo Chino 2026, Año del Caballo, el 2 de febrero Maelicum lleva a Sevilla el espectáculo 'Los Colores de China', presentado por la Shanghai Chinese Orchestra, considerada una de las formaciones más destacadas de la música tradicional del país asiático. En esta cita especial, que tendrá lugar en el Cartuja Center, los músicos interpretarán con instrumentos ancestrales chinos un programa que refleja su particular visión sobre la estética cromática de la cultura china, evocando a través del sonido los matices, las emociones y los símbolos que forman parte del imaginario artístico milenario, en una propuesta visual y sonora sofisticada y audaz.

La tercera cita será el 2 de marzo, con la interpretación de la 'Pasión según San Juan', de Johann Sebastian Bach, protagonizada por el contratenor Andreas Scholl, una de las voces cumbres del barroco europeo. Esta obra, de profunda carga espiritual, ofrece una experiencia musical arrolladora en la que Scholl estará acompañado por un prestigioso elenco internacional de solistas, orquesta y coro barrocos, y constituirá uno de los puntos culminantes de la temporada.

El ciclo sevillano concluirá el 8 de abril con la Lithuanian Chamber Orchestra, el virtuoso violinista ruso Sergej Krylov y el Giunter Percussion Ensemble. El programa ofrece obras como Bolero y la famosa suite 'Carmen', de Bizet/Schchedrin, y explorará el amor como fuerza creativa y universal. Obras maestras de Leonard Bernstein y Faustas Latenas, cerrarán esta propuesta de excelencia, interpretada por una de las agrupaciones más destacadas de Europa.

Temporada Maelicum 2025/2026 Dónde: Cartuja Center Cite.

Cuándo: 16 de diciembre. Vive Vivaldi. Stift Festival Orchestra. Daniel Rowland.

2 de febrero de 2026. Shaghai Chinese Orchestra. 'Los Colores de China'

2 marzo 2026. Bach: Pasión según San Juan (Andreas Scholl)

8 abril 2026 'Bolero / suite Carmen'. Lithuanian Chamber Orchestra (Sergej Krylov, Giunter Percussion Ensemble).

Más información y compra de entradas: www.cartujacenter.com.

«Sevilla es una plaza esencial para Maelicum: su público combina sensibilidad artística y entusiasmo por la innovación. Nuestra temporada refleja esa dualidad entre lo clásico y lo contemporáneo», indica el equipo de Maelicum.

Con esta programación, Maelicum consolida su presencia en Andalucía y su apuesta por ofrecer en España una temporada musical de proyección internacional con propuestas apasionantes.