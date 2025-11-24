Suscríbete a
Sevilla acoge en Cartuja Center cuatro grandes conciertos internacionales que empiezan el 16 de diciembre con el programa 'Vive Vivaldi'

Tradición, espiritualidad y emoción contemporánea llegarán entre diciembre y abril con obras como 'Carmen' o la 'Pasión según San Juan' de Bach

Derbi de Ramos' llega al Cartuja Center: «El sevillano es jartible por naturaleza, porque lo ha mamado desde chico»

Daniel Rowland dirige a la Stift Festival Orchestra en el programa 'Vive Vivaldi
Daniel Rowland dirige a la Stift Festival Orchestra en el programa 'Vive Vivaldi
La Temporada 2025/2026 de Maelicum tendrá en Sevilla una de sus sedes más relevantes, con cuatro conciertos que representan la diversidad de culturas y la ambición artística del ciclo.

Entre diciembre y abril, el Cartuja Center será escenario de una programación que abarca desde ... la música sacra de Bach hasta la innovación de la Shanghai Chinese Orchestra, pasando por Bizet, Bernstein y el homenaje contemporáneo a Vivaldi, con las aclamadas obras de Max Richter y Philip Glass.

