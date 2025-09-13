Sebastián Yatra llena Mairena del Aljarafe de 'energía bacana'

El Cabaret Festival es una de esas citas anuales ya más que asentadas en el área metropolitana de Sevilla, concretamente, en Mairena del Aljarafe. Tras recorrer localidades como Algeciras y El Puerto de Santa María, el evento aterrizó ayer en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe por todo lo alto: con Sebastián Yatra sobre el escenario. El colombiano ha recorrido diferentes ciudades de España este verano, y no ha podido evitar dejar atrás Sevilla en esa lista de destinos a los que llevar su 'Entre Tanta Gente Summer Tour'.

Aunque el recinto era espacioso y amplio, a diez minutos del inicio del show, apenas estaba llena la mitad de la pista. Entre el público de todas las edades, reinaban preadolescentes y niñas acompañadas por alguno o ambos de sus progenitores, de ahí que la noche pareciera ser familiar, en muchos casos.

Los 20 minutos de espera estuvieron amenizados por 'hits' del momento y por los técnicos de luces y sonido, que de vez en cuando activaban las llamas para comprobar que todo funcionaba de manera correcta. Cuando todo parecía estar listo, se apagaron las luces. Una ovación por parte del público marcó el pistoletazo de salida al show.

Sebastián Yatra se abrió paso entre el humo y los andamios que simulaban una obra. Como no podía ser de otra manera, arrancó con el single que da nombre a su último disco, 'Milagro'. Muchos conocían el tema, pero la emoción apenas acababa de despegar. Después de 'Lienzo', llegaron los éxitos, uno detrás de otro. La batería de himnos arrancó con 'Tacones rojos' y siguió con 'Una noche sin pensar'.

El ritmo bajó con 'Disco rayado', pero fue cuestión de minutos que volviera a aumentar. Sobre todo, cuando una Dj irrumpió sobre la tarima. A estas alturas, la pista parecía estar un poco más llena. El Dj set llevó a Sevilla a los más alto con las canciones que han consolidado la trayectoria de Yatra: desde el mítico 'Traicionera', a 'Cuando suena el dembow', 'Pareja del año' y, para rematar, 'Ya no tiene novio'.

«Siento una alegría muy grande de regresar al escenario en una ciudad que amo demasiado… Yo, esta noche, entre tanta gente, quiero conocer a varios». Así fue como el equipo le dio un micrófono a Natalia, una niña de 12 años que dedicó 'Cristina' a su madre, casualmente Cristina, también. Pero Natalia no fue la única que tuvo la oportunidad de abrazar al artista, también lo hizo Lola, con quien cantó 'Cómo mirarte'.

Anoche, aunque dedicó tiempo a las obras de su último disco -como 'Ojos marrones' o 'París'-, todo giró, principalmente, en torno a esos estribillos que todos conocen: 'Un año', 'No hay nadie más', 'Energía bacana', 'A partir de hoy', 'Por fin te encontré', 'Chica ideal', '2AM' y Robarte un beso'.

La velada cerró con Yatra y Mairena saltando y gritando la letra de 'Vagabundo' a todo pulmón. Una explosión de confeti despidió a todos los que habían formado parte de una noche inolvidable.