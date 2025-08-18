Salen a la venta este martes las entradas del Festival del Patio+Metrópolis en Sevilla: estos son los artistas y ciudades

Rozalén, en el concierto que ofreció el año pasado en Icónica

La venta general de entradas para la segunda edición del Festival del Patio+Metrópolis de Sevilla, que tendrá lugar entre el 12 de septiembre y el 10 de octubre y acogerá a artistas como Fangoria, Rozalén o Siloé, arranca este martes a las 12,00 horas.

La cita tendrá lugar en el Patio de la Diputación de Sevilla, así como en escenarios de la sede provincial de Utrera, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe, según ha informado la Institución Provincial en una nota.

El cartel de esta segunda entrega contiene personalidades del panorama musical nacional como Miss Cafeína, Siloé, Santiago Auserón y la Academia Nocturna, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Duncan Dhu, Rozalén, Fangoria y Nancy Rubias, Coque Malla y Camela.

Por un lado, el Festival del Patio abarcará un total de cuatro conciertos, todos ellos en septiembre, que darán comienzo a las 21 horas y con entradas a diez euros. El programa lo conforman: Miss Cafeína, el miércoles de julio 17; Siloé, el jueves 18; Juan Perro, el viernes 19, y Derby Motoreta's Burrito Kachimba, el sábado 20.

Festival del Patio+Metrópolis Cuándo: del 12 de septiembre al 10 de octubre

Entradas: a la venta a partir de las 12 horas del martes 19 de agosto.

Más información: web festivaldelpatio.com

En cuanto a Metrópolis, cuyos conciertos empezarán a las 22,00 horas y tendrán un precio de cinco euros, tiene la siguiente programación: Duncan Dhu, el 12 de septiembre, en la Plaza de Toros de Utrera; Rozalén, el 13 de septiembre, en el Teatro Auditorio Ribera del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra; Fangoria y Nacys Rubias, el 14 de septiembre, en el Recinto Multiusos El Abrazo de La Rinconada; Coque Malla, el 21 de septiembre, en el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas, y Camela, el 10 de octubre, en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe.

Las entradas saldrán a la venta este martes 19 de agosto a las 12 horas y podrán adquirirse a través de la web festivaldelpatio.com y de forma física en La Teatral de Sevilla.