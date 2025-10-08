Suscríbete a
La II Ruta Turina de Sevilla comienza el 14 de octubre con un concierto con 'La oración del torero' para cuarteto de laúdes

Esta segunda edición, coordinada de nuevo por Rafael Ruibérriz de Torres, se celebrará entre octubre y el próximo mes de julio

El Espacio Santa Clara acoge el ciclo 'Los tesoros de la guitarra española' con cuatro intérpretes internacionales

El Cuarteto Aguilar interpretará 'La oración del torero', de Joaquín Turina
El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, celebrará el próximo martes 14 de octubre, a las 19:00 horas, en la Casa Fabiola, el concierto de presentación de la II Ruta Turina, con motivo del centenario de la ... composición de 'La oración del torero', una de las obras más emblemáticas del compositor sevillano Joaquín Turina.

