CRÍTICA DE MÚSICA

ROSS: Música francesa de primera mano

Volvía el director honorario de la ROSS, Michel Plasson, con un cargamento de intensa y fresca música francesa, que el maestro conoce como nadie y que nos sirvió de primera mano, sin filtros ni aderezos.

La violista francesa Lise Berthaud y el director honorario de la ROSS, Michel Plasson.
La violista francesa Lise Berthaud y el director honorario de la ROSS, Michel Plasson. MARINA CASANOVA

CARLOS TARÍN

Sevilla

TEMPORADA 2025-26

Sinfónico 04: Le Grand Tour

  • Programa: Obras de Berlioz y Ravel.
  • Intérpretes: Lise Berthaud (viola). Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
  • Dirección: Michel Plasson.
  • Lugar: Teatro de la Maestranza.
  • Fecha: 30/10/2025.

De nuevo el maestro Plasson subía al podio de la Sinfónica sevillana, después de tres años y un 'Pelléas et Mélisande' agotador. El director honorario de la ROSS, a sus 92 años, demostraba todo su saber sobre música sinfónica francesa, una ... auténtica clase magistral, que el público supo valorar como el mejor homenaje que se le puede hacer. Pocos directores franceses pueden enseñarle nuevos secretos (sin olvidar lo que también nos dejó otro gran maestro galo, Marc Soustrot).

